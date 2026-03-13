Πολιτικός σεισμός από την παραδοχή του Ταλ Ντίλιαν ότι το Predator το λειτούργησε το ελληνικό κράτος.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa Ταλ Ντίλιαν σχετικά με τη λειτουργία του λογισμικού παρακολούθησης Predator spyware.

Αφορμή στάθηκαν όσα ανέφερε ο Ντίλιαν σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega, λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του, όταν ερωτήθηκε ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα και αν υπήρξε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές ή ιδιώτες.

«Παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η τοποθέτηση αυτή αποκαλύπτει πως η δράση του Predator συνδέεται άμεσα με κυβερνητικούς μηχανισμούς και κρατικές αρχές, καταρρίπτοντας —όπως είπε— το αφήγημα της κυβέρνησης της Νέα Δημοκρατία και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης περί ιδιωτών που δρούσαν ανεξέλεγκτα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το Predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις αποτέλεσαν «εργαλείο ενός παρακράτους» που, όπως ισχυρίστηκε, οργανώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να δώσει άμεσα εξηγήσεις, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί άλλο να κρύβεται». Όπως σημείωσε, μεταξύ των προσώπων που φέρεται να παρακολουθούνταν παράνομα ήταν υπουργοί, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι και κρατικοί αξιωματούχοι.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ακόμη ότι αναμένει τον άμεσο ορισμό προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή, την οποία έχει ζητήσει με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Hellenic Parliament.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η επιμονή της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου «φέρνει αποτελέσματα και ρίχνει φως σε σκοτεινές πρακτικές», τις οποίες απέδωσε σε μηχανισμούς γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου.