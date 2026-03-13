Πολιτικές αντιδράσεις από τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Intellexa.

Νέες πολιτικές αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, σχετικά με τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης στην Ελλάδα, μετά από τηλεοπτική του εμφάνιση το βράδυ της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια εκπομπής της δημοσιογράφου Δώρας Αναγνωστοπούλου στο Mega, ο Ντίλιαν —ο οποίος πρόσφατα καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών για την υπόθεση των υποκλοπών— κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της δημοσιογραφικής ομάδας σχετικά με το ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της Intellexa στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε εάν η εταιρεία συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή άλλους Έλληνες αξιωματούχους. Στην απάντησή του ανέφερε ότι η Intellexa «λειτουργεί αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», προσθέτοντας ότι «η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών βαρύνει τις αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν».

Οι δηλώσεις αυτές επανέφεραν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την υπόθεση του λογισμικού παρακολούθησης Predator και τη φερόμενη χρήση του στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας, το λογισμικό φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση δεκάδων προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δικαστικοί λειτουργοί και επιχειρηματίες.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις Ντίλιαν επιβεβαιώνουν πως πελάτες της Intellexa στην Ελλάδα ήταν κυβερνητικοί φορείς και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Στο ίδιο σχόλιο αποδίδει την πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία της ΕΥΠ στον πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι η υπηρεσία υπάγεται απευθείας στο πρωθυπουργικό γραφείο μετά τις αλλαγές στη διοικητική δομή του κράτους το 2019.

Η υπόθεση των παρακολουθήσεων εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλέον συζητημένα πολιτικά ζητήματα των τελευταίων ετών, με την αντιπολίτευση να ζητά περαιτέρω διερεύνηση και την κυβέρνηση να απορρίπτει τις κατηγορίες περί εμπλοκής στη χρήση παράνομων λογισμικών.

