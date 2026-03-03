Η δικογραφία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική προς περαιτέρω διερεύνηση.

Για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα σε βάρος του 36χρονου Γεωργιανού, αζέρικης καταγωγής που θεωρείται από τις αρχές ως ύποπτος κατασκοπείας στη Σούδα.

Παρότι ο 36χρονος φέρεται να ήταν στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής τον τελευταίο μήνα, τα στοιχεία σε βάρος του, προς στιγμή, δεν κρίνονται επαρκή για την άσκηση δίωξης σε βάρος του για κατασκοπεία. Η δικογραφία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική για την τυχόν κατασκοπευτική του δράση προς περαιτέρω διερεύνηση.

Έτσι, ο 36χρονος Γεωργιανός παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα μας.