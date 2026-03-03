Για τον Νικόλα Φραγκιουδάκη η ζωή είναι μια πρόβα...

Ο Nικόλας Φραγκιουδάκης γνωστός από τα viral βίντεό του στα social media για τα ζώδια και τις ξεκαρδιστικές θεματικές του, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή με την «Κοσμική Αγάπη», ένα ολοκαίνουργιο stand-up comedy show γεμάτο χιούμορ, μουσική και συναστρίες.

O Nικόλας (μαζί με την πανέμορφη Πρόβα) μας υποδέχτηκε στο σπίτι του όπου μας μίλησε για τις δύο διαγαλαξιακές εμφανίσεις του, 5 και 26 Μαρτίου, στον Σταυρό του Νότου Plus.

Πιο αστείος, πιο μουσικός και πιο… αστρολογικός από ποτέ και με εξωγήινο guest τον Θοδωρή Μαραντίνη, ο Νικόλας θα μιλήσει «με έναν διαφορετικό τρόπο για τα ζώδια, έχοντας μια ξεχωριστή ενότητα που αφορά την τρίτη ηλικία», εξηγεί στην κάμερα του Dnews. «Eίναι ένα θέμα που με απασχολεί πολύ. Η ενότητα αυτή αγκαλιάζει με πάρα πολλή αγάπη όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το μεταίχμιο ζωής», προσθέτει.

Όντας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, δάσκαλος υποκριτικής, θεατρολόγος και TikToker, μας αποκαλύπτει πώς αυτοπροσδιορίζεται και μας μιλάει για την ιδιότητα του ηθοποιού στα χρόνια των shorts, των reels και των social media.

Παραδέχεται ότι τα viral και αστεία βίντεο με τα ζώδια εκτός από αναγνωρισιμότητα, του έχουν φέρει χρήματα και κυρίως «το δικαίωμα να κάνει αυτό που ονειρεύεται». Επίσης, υποδυόμενος κάθε φορά τα 12 ζώδια -δηλαδή 12 διαφορετικός ρόλους- πετυχαίνει «να κρατάει ζεστή την υποκριτική του δεινότητα».

Ακόμα, ο Νικόλας εξομολογείται πώς αντιδρά όταν ένα βίντεό του δεν έχει την απήχηση που ο ίδιος περίμενε και μας λέει πώς διαχειρίζεται τους haters. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι «Όσους περισσότερους haters έχεις τόσο πιο καλά κάνεις τη δουλειά σου».

Η πρόταση για τηλέοραση

Τα βίντεο του Νικόλα Φραγκιουδάκη στα social media έγιναν viral και απέκτησαν φανατικούς οπαδούς από την πρώτη στιγμή. Η μεγάλη τους επιτυχία έφερε πολύ γρήγορα την πρόταση να μεταφερθούν και στην τηλεόραση. Στη συνέντευξή του στο Dnews, ο Νικόλας εξηγεί γιατί αρχικά απέρριψε την πρόταση να δει το «παιδί του» στη μικρή οθόνη, καθώς και τον λόγο για τον οποίο κάτι τέτοιο είναι πλέον εφικτό.



Ωστόσο, οι προτάσεις για τηλέοραση δεν σταματούν εδώ. «Έχουν έρθει πολλές προτάσεις και έχω πει "όχι" γιατί δεν θέλω να κάνω κάτι που δεν μου αρέσει. Θέλω να γίνει με τους όρους μου», λέει ο Νικόλας και δηλώνει ένας «δραματικός ηθοποιός» που έχει απωθημένο να παίξει στον κινηματογράφο και να υποδυθεί τον «Καλιγούλα».



Τον επόμενο καιρό ο Νικόλας Φραγκιουδάκης θα συνεχίσει από τα social media και τη σκηνή να σκορπάει το γέλιο με τα ζώδια. Ωστόσο, το φθινόπωρο μας ετοιμάζει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα τον δούμε στο θεατρικό σανίδι και συγκεκριμένα στο Θέατρο 104, σε έναν δραματικό μονόλογο έχοντας στο πλευρό του μια ξεχωριστή συμπρωταγωνίστρια... την υπέροχη σκυλίτσα του, την Πρόβα.



{https://youtu.be/l3-PS8jKa38?si=bPxyPsath5M_JMqT}



Κάμερα/Μοντάζ: Κωνσταντίνος Καμζέλας



Πληροφορίες



Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης με την «Κοσμική Αγάπη» τις Πέμπτες 5 & 26 Μαρτίου στον Σταυρό του Νότου Plus με guest τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Παραγωγή: Solar Productions Athens



Ώρα έναρξης στις 21:30



