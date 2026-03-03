Δεν σταματούν τα πειράγματα των συνεργατών της Φαίης Σκορδάς, μετά και τα δημοσιεύματα που θέλουν την παρουσιάστρια να παντρεύεται με τον σύντροφό της.
Αυτήν την φορά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να πετάξει on air ατάκα στην παρουσιάστρια, την ώρα που βρίσκονταν στην κουζίνα και ετοίμαζαν ένα σοκολατένιο κέικ.
«Αν δεις οτι δεν χορταίνεις, σταμάτα ε; Έχει και γάμους, δεν έχει;», της είπε ο μάγειρας, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να επεμβαίνει λέγοντας: «Εε να πάει καλεσμένη εννοείς…Τι να κάνω; Προσπαθώ να σώσω τις καταστάσεις».
Φυσικά η Φαίη Σκορδά δεν απάντησε σε κανένα απο τα πειράγματα, παρά μόνο κοιτούσε αμήχανα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt2wz5mtv4x?integrationId=40599y14juihe6ly}