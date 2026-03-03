Η αμήχανη στιγμή στον αέρα του Buongiorno.

Δεν σταματούν τα πειράγματα των συνεργατών της Φαίης Σκορδάς, μετά και τα δημοσιεύματα που θέλουν την παρουσιάστρια να παντρεύεται με τον σύντροφό της.

Αυτήν την φορά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να πετάξει on air ατάκα στην παρουσιάστρια, την ώρα που βρίσκονταν στην κουζίνα και ετοίμαζαν ένα σοκολατένιο κέικ.

«Αν δεις οτι δεν χορταίνεις, σταμάτα ε; Έχει και γάμους, δεν έχει;», της είπε ο μάγειρας, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να επεμβαίνει λέγοντας: «Εε να πάει καλεσμένη εννοείς…Τι να κάνω; Προσπαθώ να σώσω τις καταστάσεις».

Φυσικά η Φαίη Σκορδά δεν απάντησε σε κανένα απο τα πειράγματα, παρά μόνο κοιτούσε αμήχανα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt2wz5mtv4x?integrationId=40599y14juihe6ly}