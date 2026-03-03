«Του προσφέρθηκε απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού "κουφοντινάκια"», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Την έντονη αντίδραση του Συλλόγου αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και των μελών του «Ως Εδώ» προκάλεσε η παρουσία του Δημήτρη Κουφοντίνα στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΪ «Φάκελος 17 Ν».

Σε ανακοίνωσή τους, γραμμένη σε σκληρό ύφος, τονίζεται ότι η «Αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα», καθώς «του προσφέρθηκε απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού "κουφοντινάκια", ξανά δολοφονώντας, παράλληλα, τους δικούς μας ανθρώπους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΙ για την 17Ν έδωσε, για πρώτη φορά, τηλεοπτικό βήμα στον αμετανόητο κατά συρροή δολοφόνο της τρομοκρατικής οργάνωσης, κάνοντας κάτι που από θέση αρχής είχαν αρνηθεί επί δεκαετίες όλοι οι "θεσμικοί" ειδησεογραφικοί οργανισμοί της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο του προσφέρθηκε απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού "κουφοντινάκια", ξανά δολοφονώντας, παράλληλα, τους δικούς μας ανθρώπους. Μάλιστα, το ανέλπιστο δώρο της δημοσιότητας του δίνεται μεθοδικά, επεισόδιο – επεισόδιο, μεγιστοποιώντας το "ενδιαφέρον" γύρω από τον ίδιο και τα εγκλήματά του.

Αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση.

(α) Τα μέλη του Συλλόγου αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν

(β) Τα μέλη του».