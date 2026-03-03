Ο «Φάκελος 17 Νοέμβρη», η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξης Παπαχελάς, επιχειρεί να αναδείξει άγνωστες πτυχές και παρασκήνια της δράσης της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία για δεκαετίες.

Στο πλαίσιο της σειράς, ο Δημήτρης Κουφοντίνας μιλά για πρώτη φορά μέσα από τη φυλακή. Ο καταδικασμένος για τη συμμετοχή του στην οργάνωση περιγράφει στην εκπομπή «Φάκελος 17Ν» τις συνθήκες που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον οδήγησαν να ενταχθεί στη 17Ν και να λάβει μέρος στις εγκληματικές της ενέργειες.

Η περίοδος εκείνη συνέπεσε με μια φάση μετάβασης για την οργάνωση, η οποία διεύρυνε τη σύνθεσή της, στρατολογώντας νέα μέλη από τον χώρο των δυναμικών κινητοποιήσεων και των καταλήψεων που χαρακτήριζαν την εποχή. Όπως αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ, ο Κουφοντίνας συμμετείχε στις διαμαρτυρίες κατά της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στα Σπάτα και φέρεται να στρατολογήθηκε τότε, εξελισσόμενος αργότερα σε κεντρικό επιχειρησιακό στέλεχος της 17Ν.

Σε απόσπασμα που προβάλλεται, ακούγεται να αναφέρεται στην επιρροή που είχε για τη γενιά του η εξέγερση του Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας ότι τα αιτήματα εκείνης της περιόδου δεν μπορούσαν, κατά την άποψή του, να ικανοποιηθούν ειρηνικά. Επικαλείται, μάλιστα, τη ρήση του Τσε Γκεβάρα περί ενεργής συμμετοχής στον αγώνα.

Στο ντοκιμαντέρ μιλά και ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής, αποκαλύπτοντας ότι το όνομα του Κουφοντίνα είχε απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 1985, με αφορμή βομβιστική επίθεση σε υποκατάστημα της Citibank στην οδό Πανόρμου. Σύμφωνα με την περιγραφή του, αυτόπτης μάρτυρας είχε καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος που συνδέθηκε με το οικογενειακό περιβάλλον του Κουφοντίνα. Όταν οι Αρχές επιχείρησαν να τον καλέσουν για εξηγήσεις, εκείνος εξαφανίστηκε και πέρασε στην παρανομία.

Η ελλιπής οργάνωση των ερευνών τα επόμενα χρόνια επέτρεψε στη 17Ν να συνεχίσει τη δράση της με επιθέσεις, βομβιστικές ενέργειες και ληστείες. Σε εκείνη την περίοδο, ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου φέρεται να είχε υποδείξει ως πιθανό αρχηγό της οργάνωσης τον καθηγητή Γιάννη Τσεκούρα, πρώην μέλος του ΠΑΚ, μια εκτίμηση που εντάσσεται στο κλίμα σύγχυσης και πιέσεων της εποχής.

