«Η προσβλητική απόφασή σας επιβεβαιώνει ότι είστε έρμαια πάσης φύσεως έξωθεν πιέσεων» αναφέρει ο Γιάνης Αλαφούζος.

Την έντονη αντίδραση του ιδιοκτήτη του ΣΚΑΪ Γιάννη Αλαφούζου προκάλεσε η «προσβλητική απόφαση» όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή του, του ΕΚΚΟΜΕΔ να «κόψει» προηγουμένως εγκεκριμένη χρηματοδότηση για ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά.

Η αιτία σύμφωνα με την επιστολή Αλαφούζου, ήταν η συνέντευξη με τον Δημήτρη Κουφοντίνα που περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά «17 Νοέμβρη, Άνοδος και Πτώση».

Σύμφωνα με την επιστολή Αλαφούζου η απόφαση του διευθύνοντα σύμβουλου του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδα Χριστόπουλου ελήφθη, αιφνιδιαστικά, ανακαλώντας την προηγούμενη του ΕΚΚΟΜΕΔ της 8ης Δεκεμβρίου 2025, χωρίς να υπάρχει καμία προγενέστερη ενημέρωση προς την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ από τις 2 Ιουνίου, μέσω του σχετικού αιτήματος του ΣΚΑΙ στο φορέα υπήρχε πλήρης και αναλυτική ενημέρωση του κ. Χριστόπουλου «για το γεγονός ότι ανάμεσα στα δεκάδες ντοκουμέντα και συνεντεύξεις που θα αναδειχθούν μέσα από τα έξι επεισόδια υπάρχει και μια συνέντευξη του δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα. Η έκπληξη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά το ΕΚΚΟΜΕΔ αποφασίζει να παρέμβει με εντελώς αυθαίρετο τρόπο στο περιεχόμενο μιας δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής επιχειρώντας κατ΄ουσίαν να επιβάλει προληπτική λογοκρισία» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην επιστολή του αναφέρει ακόμα πως «Η απόφασή σας αυτή εκτός από προσβλητική έναντι του ΣΚΑΙ που είναι το μόνο ιδιωτικό κανάλι το οποίο διαχρονικά επενδύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ντοκιμαντέρ για την διατήρησή της συλλογικής ιστορικής μνήμης, είναι βαθιά προσβλητική και για τον Αλέξη Παπαχελά. Όχι μόνο γιατί τα ντοκιμαντέρ του προσεγγίζουν πάντα με αντικειμενικό τρόπο την ιστορική αλήθεια, αλλά και διότι ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που αφιέρωσε μια εκπομπή στους συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας ήδη από τότε με καθοριστικό τρόπο στην αποδόμηση των τάχα ιδεολογικών επιχειρημάτων των εκτελεστών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Η διεθνής πρακτική» συνεχίζει στην επιστολή του, είναι να καταγράφονται οι «μαρτυρίες όλων ανεξαιρέτως των πρωταγωνιστών, από αυτήν του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και όλων των βασικών συντελεστών της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, μέχρι αυτήν του καταδικασμένου δολοφόνου Δημ. Κουφοντίνα».

Συνεχίζει λέγοντας πως ο «ΣΚΑΪ δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με το ΕΚΚΟΜΕΔ και αποσύρει από τα αιτήματα υπαγωγής και το δεύτερο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει αυτήν την τηλεοπτική σαιζόν με τίτλο «Τελευταία Μπλόφα», βασισμένο στο εξαιρετικό βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος του 2015».

Η επιστολή καταλήγει τονίζοντας πως «η προσβλητική απόφασή σας που επιβεβαιώνει ότι είστε έρμαια πάσης φύσεως έξωθεν πιέσεων, αντιβαίνει κάθε έννοια δεοντολογίας και ο ΣΚΑΙ δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει μεθοδεύσεις που θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας».

Με πληροφορίες από typologies.gr