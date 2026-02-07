Αρνήθηκε τις κατηγορίες εις βάρους του.

Την προφυλάκιση του 31χρονου φερόμενου ως διακινητή στην τραγωδία της Χίου αποφάσισαν εισαγγελέας και ανακριτής, μετά την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Στο Παίδων «Αγία Σοφία» τα έξι τραυματισμένα παιδιά

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02), πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των τραυματισμένων παιδιών από την τραγωδία της Χίου στην Αθήνα, με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J.

Τα έξι παιδιά που ήταν ανάμεσα στους τραυματίες του ναυαγίου, έφτασαν τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πέντε είναι καλά στην υγεία τους ενώ το ένα από αυτά χρήζει χειρουργικής επέμβασης λόγω καταγμάτων.

Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χίου, παραμένουν ακόμη τρία παιδιά σε καλή κατάσταση, καθώς και ένας ανήλικος αδελφός τους στη Χειρουργική Κλινική.

Από τα τρία άτομα που νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τραυματισμένα στο ναυάγιο, ένα νοσηλεύεται πλέον σε απλό θάλαμο νοσηλείας ενώ στη ΜΕΘ παραμένουν μία γυναίκα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένας άντρας χειρουργημένος στην κοιλιακή χώρα.