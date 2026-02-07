Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πέντε από τα παιδιά φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ ένας ανήλικος είναι ασυνόδευτος.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02) ξεκίνησε η κρίσιμη επιχείρηση αεροδιακομιδής των έξι τραυματισμένων παιδιών από την τραγωδία στη Χίο, με το ΕΚΑΒ να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη μεταφορά τους στην Αθήνα.

Τα παιδιά, τα οποία επέβαιναν στη μοιραία βάρκα που εμβόλισε σκάφος του λιμενικού με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 15 άνθρωποι και τα τραυματιστούν περισσότεροι από 20 μετανάστες, μεταφέρονται από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

​Η επιχείρηση πραγματοποιείται με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J, το οποίο αναχώρησε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους, ορισμένοι εκ των οποίων συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Την ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού έχει το ΕΚΑΒ, με επικεφαλής της αποστολής τον ιατρό Σωκράτη Δούκα.