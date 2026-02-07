Όπως λέγεται τον Μάρτιο θα βρίσκεται ήδη εδώ.

Ο ένας μετά τον άλλον οι σταρ του Χόλιγουντ έρχονται στην Ελλάδα, αφού μετά τον Μπραντ Πιτ και ο Μάθιου Μακόναχι θα επισκεφτεί τη χώρα μας για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας.

Ο γνωστός Αμερικανός σταρ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα μαζί με τον γιο του, Λέβι, τον Μάρτιο καθώς θα πρωταγωνιστήσουν σε μια μεγάλη, ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8s0y32ow3d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε γίνει γνωστό πριν λίγο καιρό, στην Ελλάδα θα βρεθεί σύντομα και ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, «The Riders», τα οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ύδρα.