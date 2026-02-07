«Λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες υπάρχουν» τόνισε στο βίντεο.

«Πριν τρεις εβδομάδες η Μελίνα με ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral, περιέγραψε με τον πιο ζωντανό τρόπο τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το ενοίκιο του διαμερίσματός της θα διπλασιαστεί (!), όπως την ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης. Η ιστορία της Μελίνας έγινε η αφορμή για να απευθυνθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ενα βίντεο στο TikTok στην GenRent, τη γενιά που βιώνει τη στεγαστική κρίση» πρόσθεσε.

«Λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες υπάρχουν. Για να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια και προοπτική το μέλλον τους. Έτσι… για την αλλαγή!» κατέληξε στο βίντεο στο TikTok.

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση εδώ.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7604096880250752278}