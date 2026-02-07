Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις του πρώην υπουργού Γιάννη Πανούση, του πρώην υπουργού Μάρκου Μπόλαρη, του πρώην βουλευτή Δημήτρη Σεβαστάκη- Επίσης Μαδεμλής, Καρκούλια, Τάτσης, Κορμάς κ.α.

Η λέξη «συμπαράταξη» δίπλα στη λέξη «διεύρυνση» είναι το κλειδί στις κινήσεις που κάνει η Χαριλάου Τρικούπη, καθώς οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Κώστας Σκανδαλίδης μοιάζουν με προάγγελο των προωθούμενων επιλογών του Νίκου Ανδρουλάκη. Σαν, δηλαδή, ο πολύπειρος πολιτικός που είναι ο επικεφαλής της «επιτροπής διεύρυνσης και συμπαράταξης» να προετοιμάζει το έδαφος των ανοιγμάτων που σχεδιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οι οποίες εκτιμάται πως θα αποτυπωθούν στο συνέδριο.

Μια πρώτη γεύση θα πάρουμε την Δευτέρα όπου ο κ.Σκανδαλιδης από κοινού με τους Κώστα Τσουκαλά και Γιάννη Βαρδακαστάνη θα παρουσιάσουν τον οδικό χάρτη του ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες με πρόσωπα, που στο μέλλον μπορεί να οδηγήσουν σε συνεργασία με κόμματα ή έστω με τμήματα κομμάτων.

Την Δευτέρα θα ανακοινωθούν μια σειρά από στελέχη που είτε θα εμπλακούν με το κομμάτι της διεύρυνσης είτε επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ. Στα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις του πρώην υπουργού Γιάννη Πανούση, του πρώην υπουργού Μάρκου Μπόλαρη, του πρώην βουλευτή Δημήτρη Σεβαστάκη.

Επίσης θα ανακοινωθούν μια σειρά από στελέχη που είχαν φύγει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας από το ΠΑΣΟΚ προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφουν. Όπως είναι ο Νίκος Μαδεμλής, ο Άγης Τάτσης, η Ζωή Καρκούλια, ο Τάκης Κορμάς κ.α. Επιπλέον στις προθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη είναι να ενεργοποιηθούν μια σειρά από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που τα τελευταία χρόνια δεν μετέχουν στις κομματικές δραστηριότητες. Πέραν του κ. Σκανδαλίδη, με αυτό το κομμάτι ασχολείται και ο Κώστας Λαλιώτης που διατηρεί διαχρονικές σχέσεις με όλες τις τάσεις του κόμματος.

Κατά πληροφορίες στις ανακοινώσεις της Δευτέρας δεν θα συμπεριλαμβάνονται βουλευτές που προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτής Νίνας Κασιμάτη η οποία θεωρείται «κλεισμένη», με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν πως η ένταξή της στο ΠΑΣΟΚ θα γίνει κοντά στο συνέδριο.