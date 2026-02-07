Εκείνοι που θυμούνται τον προγραμματισμό της κυβέρνησης Τσίπρα, μετά το 2018, σημειώνουν ότι τότε βρίσκονταν επί τάπητος ένα σχέδιο για την περιφέρεια, το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ εξαιτίας της εκλογικής ήττας του 2019.

Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνηθίζουν να κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι «δεν διαθέτει πρόγραμμα» και πως επενδύει μόνο στον «αντιμητσοτακισμό» και στη «στείρα αντιπαράθεση». Από τα Ιωάννινα, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει να διαψεύσει τον πρωθυπουργό, όπως το έκανε και την περίοδο 2015-2019, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου, στέλνει μήνυμα επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή, σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Όλα αυτά, αναμένεται να ειπωθούν, σήμερα, κατά την τέταρτη παρουσίαση της «Ιθάκης», που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό κέντρο – Ξενοδοχείο Du Lac, στις 11.30.

Επτά ρήξεις για την περιφέρεια

Τις προηγούμενες εβδομάδες, με αφορμή την ανακοίνωση της πρόθεσης της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που προέβλεπαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός «θα έκανε πίσω» και πως θα «πάγωνε» το σχέδιο για την ολική επαναφορά του.

Οι πληροφορίες, αλλά και οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, έδειξαν ότι τέτοια σενάρια δεν έχουν καμία βάση. Από τα Ιωάννινα, θα τα διαψεύσει κατηγορηματικά. Διότι κανένας άνθρωπος, πόσο δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, δεν ετοιμάζει προγραμματικές θέσεις - και μάλιστα, εξειδικευμένες- αν δεν έχει ως στόχο να τις θέσει προς κρίση στον ελληνικό λαό.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο κ.Τσίπρας, από την Ήπειρο, σκοπεύει να παρουσιάσει επτά προτάσεις - ρήξεις, όπως λένε οι συνεργάτες του, για την αντιμετώπιση της «ερημοποίησης» της υπαίθρου και την αποκέντρωση, με στόχο να προχωρήσει η χώρα μπροστά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως αυτές οι ρήξεις που θα περιγράψει, μαζί με τις θεσμικές τομές και μεταρρυθμίσεις ουσίας - που επίσης προετοιμάζονται από το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του - μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Μάλιστα, ο κ.Τσίπρας αναμένεται να υπογραμμίσει πως αποτελούν ένα αναγκαίο βήμα προκειμένου να προχωρήσει η Ελλάδα σε μια «Νέα Μεταπολίτευση».

Έναν όρο που έχει χρησιμοποιήσει και στις προηγούμενες ομιλίες του και που φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει μια νέα πορεία της χώρας. Ρήξεις με τα «συμφέροντα» που έχουν... συμφέρον τα πράγματα να μείνουν όπως ακριβώς είναι, όπως συνηθίζει να λέει στους συνομιλητές του, αλλά και δημόσια.

Επίσης, θα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της της ελληνικής υπαίθρου, σε συνδυασμό με την δημογραφική κρίση και θα παρουσιάσει και συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της περιφέρειας.

Το σχέδιο που έμεινε στη μέση

Εκείνοι που θυμούνται τον προγραμματισμό της κυβέρνησης Τσίπρα, μετά το 2018, σημειώνουν ότι τότε βρίσκονταν επί τάπητος ένα σχέδιο για την περιφέρεια, το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ εξαιτίας της εκλογικής ήττας του 2019.

Το σχέδιο αυτό βασίζονταν στα 13 περιφερειακά Συνέδρια, που είχαν πραγματοποιηθεί εκείνη την εποχή και είχε ορίζοντα το 2030. Και ο Αλέξης Τσίπρας, σκοπεύει να αναφερθεί σε αυτό. Περιλάμβανε 100 μεταρρυθμίσεις, 40 εμβληματικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και ένα όραμα «μια δίκαιη Ελλάδα», όπως αναμένεται να πει.

Επίσης, οι πληροφορίες αναφέρουν η επόμενη κυβέρνηση, αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, «πέταξε στα σκουπίδια τα επιστημονικά πορίσματα για τις φυσικές καταστροφές, όπως επιχείρησε να μας παρουσιάσει ως ανίδεους για το πως λειτουργεί η οικονομία, παρότι εμείς που παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη χώρα, την αφήσαμε με 37 δισ. στα ταμεία, εκτός μνημονίων με το χρέος ρυθμισμένο και σε τροχιά ανάπτυξης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας παραδεχτούμε. Ούτε γόνοι, ούτε επαγγελματίες της εξουσίας ήμασταν. Δεν γεννηθήκαμε σε σαλόνια με πολιτικά τζάκια. Αλλά εμείς, όπως κι αν μας είπαν, σεβαστήκαμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ του ελληνικού λαού».