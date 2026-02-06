Όσα ειπώθηκαν στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Χωρίς Πολιτική Απόφαση ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι «σκληροί» του ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν στο «αντάρτικο», καθώς στάθηκαν απέναντι στη στρατηγική του Σωκράτη Φάμελλου για τις συνεργασίες, ακόμα και για εκείνη με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Οριοθέτηση τώρα ακόμα και με Τσίπρα»

Κατά την εισήγηση του ενώπιον των κορυφαίων κομματικών στελεχών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε σταθερά στην ανάγκη να παραμείνει στο «τραπέζι» η υπόθεση της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

«Η απάντηση στο σημερινό καθεστώς αδικίας και διαφθοράς πρέπει να είναι αριστερή, προοδευτική και δημοκρατική. Οι στιγμές είναι κρίσιμες για την κοινωνία, για τη δημοκρατία, για τη χώρα. Η προοδευτική παράταξη δεν έχει το δικαίωμα της αδράνειας. Ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου ευνοεί το σημερινό καθεστώς εξουσίας», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Όμως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα τα περίμενε. Και αυτό, διότι η ομάδα των «σκληρών» του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου και Κώστας Αρβανίτης, εμφανίστηκαν σαν έτοιμοι από καιρό να θέσουν τα δικά τους όρια.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, διεμήνυσαν στον Σ.Φάμελλο ότι η στρατηγική των συνεργασιών είναι η σωστή, όμως το κόμμα δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε αυτή, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα το 2023. Ακόμα και αν αφορά τον Αλέξη Τσίπρα.

Και φάνηκε ξεκάθαρα από την τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη. «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να έχει διακριτό ρόλο στις επόμενες εκλογές και όχι να τελεί εν αναμονή εξελίξεων. Σαφώς και είμαστε με τη συνεργασία, αλλά όχι αναμένοντας στο διηνεκές», φέρεται να σημείωσε ο χανιώτης βουλευτής.

Μάλιστα, για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία για το τι εννοεί, οι ίδιες πηγές υποστήριξαν πως συμπλήρωσε «επειδή ακούγονται διάφορα στους διαδρόμους, ότι θα πάρουν κάποιοι το κόμμα και θα το πάνε κάπου αλλού, θέλω να γελιούνται. Και ο νοών, νοείτω». Προφανώς και αναφέρονταν στον πρώην πρωθυπουργό.

Στήριξη σε Φάμελλο

Από την άλλη πλευρά, σταθερά υπέρ της γραμμής των συνεργασιών, προφανώς και με τον Αλέξη Τσίπρα, στάθηκαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο γραμματέας, Στέργιος Καλπάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, η πρώην γραμματέας Ράνια Σβίγκου και άλλοι.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ραγκούσης έθεσε και εκείνος ζήτημα επί των συνεργασιών, όχι όμως για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά «καυτηριάζοντας» τη στάση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που όπως είπε, αποφεύγουν εδώ και έναν χρόνο τη συζήτηση.