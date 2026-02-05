Περίπου 40,1 εκατ. ευρώ θα λάβουν φέτος τα κόμματα ως κρατική επιχορήγηση-για την ακρίβεια 40.161.600 ευρώ.
Με δεδομένο ότι η επιχορήγηση υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά των κομμάτων στις τελευταίες εκλογές η ΝΔ έχει λαμβάνειν 14.800.294,72 ευρώ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήρθε δεύτερο κόμμα -αξιωματική αντιπολίτευση αναδείχτηκε το ΠΑΣΟΚ λόγω των αλλεπάλληλων διασπάσεων της Κουμουνδούρου- έχει λαμβάνειν 7.025.636,38 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 4.974.785,78 ευρώ.
Το ποσό που αναλογεί στους «Σπαρτιάτες» παρακρατείται και θα τους δοθεί μόνο αν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση αθώωσής τους.
Β.Σκ.