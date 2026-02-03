«Έχουμε χάσει τη λογική μας και εγώ και ο κ. Καραμανλής;», διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς.

Δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Best TV, δηλώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «είναι το χάος», ενώ ανέφερε ουσιαστικά πως «σταθμίζει» τα πράγματα, σε ό,τι αφορά στη δημιουργία ενός κόμματος.

«Πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός και άρχισε να κλιμακώνει την επίθεση στην κυβέρνηση. «Μετά από επτά χρόνια βλέπω τα ίδια και τα ίδια, λόγια, συνεχώς δικαιολογίες», συμπλήρωσε και έκανε λόγο για «εκτεταμένη ατμόσφαιρα διαφθοράς» στη χώρα, «ιδιοκτησιακή αντίληψη» γύρω από τους θεσμούς, «κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες» και για «ρεκόρ κυβερνητικού αυτοθαυμασμού».

Ο Αντώνης Σαμαράς σχολίασε ότι η αλαζονεία της κυβέρνησης δεν έχει προηγούμενο και πως είναι τόση, που «που προωθεί το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος. Το θέλουν Μητσοτάκης ή χάος, όχι ΝΔ ή χάος». «Το χάος είναι ο κ. Μητσοτάκης που δημιούργησε επίτηδες συνθήκες πολιτικής αναρχίας. Μιλά για σταθερότητα ενώ προκαλεί αστάθεια», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Επίσης, ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «στοχεύει σε αποχή του κόσμου από τις κάλπες», ελπίζοντας ότι «ένα πλασματικό ποσοστό θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον. «Έτσι ευτελίζεται μια παράταξη και δεν κυβερνάται μία χώρα», τόνισε.

Εξίσου σφοδρή ήταν η επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά και την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ταξίδι που χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος».

Αφού δήλωσε ότι συμφωνεί πλήρως με τα όσα είπε χθες, Δευτέρα, ο Κώστας Καραμανλής, αναρωτήθηκε: «Δεν καταλαβαίνει τι κακό κάνει στον τόπο όταν πάει να συναντήσει τον Ερντογάν την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι ανακοινώνουν ότι μας βάζουν NAVTEX επ’ αόριστον;».

«Είναι λογικό να αμφισβητείται στην πράξη η εθνική κυριαρχία και τα εθνικά δικαιώματα και εμείς να υπογράφουμε σύμφωνα φιλίας; Να μιλάνε για τη Γαλάζια Πατρίδα και εμείς να μιλάμε για ήρεμα νερά και να είμαστε χαρούμενοι;», ήταν τα επόμενα ερωτήματα που έθεσε και διερωτήθηκε: «Έχουμε χάσει τη λογική μας και εγώ και ο κ. Καραμανλής και άλλοι;».

Ερωτηθείς για τις επόμενες κινήσεις του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως η Ελλάδα θέλει μια νέα αρχή και ότι η χώρα «δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο με τη λογική όλοι εναντίον όλων. «Το σίγουρο είναι ότι τα σταθμίζω», συμπλήρωσε, αλλά διαβεβαίωσε: «Μην ανησυχείτε για μένα, εδώ είμαι, θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια, δεν κρύβομαι».

Τέλος, σε ερώτηση για τη Μαρία Καρυστιανού και αν τους ενώνει κάτι, ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε: «Η κ. Καρυστιανού έχει στην πολιτική τα ίδια δικαιώματα με κάθε Έλληνα. Αυτό με ενώνει μαζί της είναι ο πόνος της απώλειας, σαν γονιός. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπική υπόθεση».

Όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξη

- Υπάρχει μια ομίχλη, μελαγχολία, αίσθηση ματαιότητας στη χώρα. Δημιουργείται μια κοινωνία της κόπωσης, υπάρχουν πολλά προβλήματα άλυτα. Η ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη, δεν αντιμετωπίζεται. Το σούπερ μάρκετ έχει γίνει εφιάλτης, η στέγη πανάκριβη, τα ενοίκια έχουν εκτοξευτεί.

- Γιατροί και εκπαιδευτικοί δεν βρίσκουν πού να μείνουν και ήρθε η δήλωση μιας θρασύτατης βουλευτίνας της ΝΔ δυστυχώς, που είπε ότι το τζάμπα πέθανε. Να σας πω τι πέθανε; Η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Με αυτή τη νοοτροπία έχει επέλθει μια ψυχική ρήξη με το κόμμα.

- Τα πολλά οι λίγοι τα γεύτηκαν. Τα βλέπει ο κόσμος και τα καταλαβαίνει.

- Μετά από 7 χρόνια βλέπω τα ίδια και ίδια. Λόγια, λόγια και συνεχώς δικαιολογίες, «δεν ήξερα, το βαθύ κράτος, έχουμε να κάνουμε με παθογένειες». Πάντα κάποιος άλλος φταίει, είναι εκτεταμένη η ατμόσφαιρα διαφθοράς.

- Τα προβλήματα ζητούν λύση με ουσία, όχι επικοινωνία. Γιατί έτσι όλα τα σπρώχνουμε κάτω από το χαλί.

- Έχουμε ρεκόρ Ευρώπης, αν όχι κόσμου, υπουργών και υφυπουργών. Ρεκόρ κυβερνητικού αυτοθαυμασμού. Εντάξει, δεν θέλουμε άλλα τέτοια ρεκόρ στην Ελλάδα, θέλουμε ουσία.

- Στη χώρα υπάρχει μια εκτεταμένη ατμόσφαιρα διαφθοράς. Μια αίσθηση κράτους λάφυρο, μια ιδιοκτησιακή αντίληψη γύρω από τους θεσμούς, μια κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες. Αλαζονεία δίχως προηγούμενο. Είναι τόση η αλαζονεία της κυβέρνησης, που προωθεί το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος. Το θέλουν Μητσοτάκης ή χάος, όχι ΝΔ ή χάος. Το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη χθες. Την ώρα που η ΝΔ έχει χάσει 1 εκατ. ψηφοφόρους. Δεν ακούνε, δεν τους νοιάζει ο κόσμος της ΝΔ.

- Το χάος είναι ο κ. Μητσοτάκης που δημιούργησε επίτηδες συνθήκες πολιτικής αναρχίας. Μιλά για σταθερότητα ενώ προκαλεί αστάθεια.

- Άνοιξε άρον άρον τη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, διχαστικά, απολύτως επικοινωνιακά. Ας διαβάσουν τη δήλωση του Βενιζέλου και άλλων ειδικών. Ο Μητσοτάκης στοχεύει σε αποχή του κόσμου από τις κάλπες ελπίζοντας ότι με ένα πλασματικό ποσοστό θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον. Έτσι ευτελίζεται μια παράταξη και δεν κυβερνάται μία χώρα.

Για τα ελληνοτουρκικά

- Συνυπογράφω μέχρι κεραίας όσα είπε χθες ο κ. Καραμανλής. Πάει ο κ. Μητσοτάκης στον Ερντογάν, δεν καταλαβαίνει τι κακό κάνει στον τόπο όταν πάει να τον συναντήσει την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι ανακοινώνουν ότι μας βάζουν NAVTEX επ’ αόριστον;

- Φτάσαμε στο σημείο να μιλάνε καθημερινά για τους δήθεν Τούρκους της Θράκης, την απόλυτη ιδιοκτησία στη βόρεια Κύπρο. Είναι λογικό να αμφισβητείται στην πράξη η εθνική κυριαρχία και τα εθνικά δικαιώματα και εμείς να υπογράφουμε σύμφωνα φιλίας; Να μιλάνε για τη Γαλάζια Πατρίδα και εμείς να μιλάμε για ήρεμα νερά και να είμαστε χαρούμενοι;

- Συρόμαστε διαρκώς από τις εξελίξεις. Δεν είναι η πολιτική της Τουρκίας πειρατική; Τι μπορείς να συζητήσεις με κάποιον που έχει μπει στην αυλή σου και σου ζητά να τη μοιραστείτε; Έχουμε χάσει τη λογική μας και εγώ και ο κ. Καραμανλής και άλλοι;

- Το ταξίδι αυτό κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ένα μεγάλο λάθος.

Για τη Μαρία Καρυστιανού

- Η κ. Καρυστιανού έχει στην πολιτική τα ίδια δικαιώματα με κάθε Έλληνα. Αυτό με ενώνει μαζί της είναι ο πόνος της απώλειας, σαν γονιός. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπική υπόθεση.

Για τις επόμενες κινήσεις του

- Η Ελλάδα θέλει μια νέα αρχή. Σε όλη μου τη διαδρομή λέω αλήθειες, αρέσουν δεν αρέσουν, βολεύουν ή ξεβολεύουν. Δεν κρύφτηκα ούτε συμβιβάστηκα για θέσεις ή αξιώματα. Το μόνο κριτήριό μου είναι η πατρίδα.

- Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο με τη λογική όλοι εναντίον όλων. Θα επικρατήσει κοινωνική ζούγκλα, σε συνθήκες βαθύτατης κρίσης.

- Θέλουμε να γίνουμε Ισπανία; Σε μια ημέρα νομιμοποίησαν 500.000 λαθρομετανάστες. Αυτά είναι υπαρξιακά επικίνδυνα παιχνίδια.

- Η κατάσταση είναι οριακά κρίσιμη για τη χώρα. Η νέα αρχή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Μια αναγέννηση απαιτεί συνθέσεις, όχι διχασμό. Η κακή νοοτροπία του νεοέλληνα πρέπει να τελειώσει. Να ξαναβρούμε τις αξίες μας.

- Το σίγουρο είναι ότι τα σταθμίζω. Φυσικά με πονά πολύ η Λένα, λείπει κάθε ημέρα. Αλλά μην ανησυχείτε για μένα, εδώ είμαι, θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια, δεν κρύβομαι.

- Καλά κάνετε και ανησυχείτε για την πατρίδα. Αυτοί που δεν ανησυχούν για την πατρίδα είναι το πρόβλημα.