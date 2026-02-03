Αυθαίρετη και απονομιμοποιημένη απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να διακόψεις τις εργασίες της Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζοντας το κλείσιμό της, σχολιάζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Για οργανωμένη μεθόδευση της συγκάλυψης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Μέγαρο Μαξίμου κάνουν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, καθώς η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επέβαλε το κλείσιμο των εργασιών της, ολοκληρώνοντας την, σχολιάζουν οι πηγές και επισημαίνουν πως «το ΠΑΣΟΚ επανειλημμένα έθεσε το ζήτημα της ανάγκης κλήτευσης κρίσιμων μαρτύρων οι οποίο σκόπιμα παραλήφθηκαν. Μάλιστα, με την διαρκή πίεση που ασκούσε, «έσυρε» την πλειοψηφία και την εξανάγκασε να καλέσει κάποιους από αυτούς»

Προσθέτουν ακόμα πως «καταγγείλαμε την αυθαίρετη και απονομιμοποιημένη απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να διακόψεις τις εργασίες της Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζοντας το κλείσιμό της και προκαλέσαμε ονομαστική ψηφοφορία με αίτημα τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής και την κλήτευση περαιτέρω μαρτύρων το οποίο αίτημα η κυβερνητική πλειοψηφία απομονωμένη και απονομιμοποιημένη καταψήφισε.

»Η εξεταστική επιτροπή ήταν εξ αρχής ένας επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της Νέας Δημοκρατίας και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης, μετά την πρωτοφανή καταστρατήγηση του Συντάγματος τον περασμένο Ιούλιο προκειμένου να εμποδιστεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών κ. Βορίδη και κ. Αυγενάκη, με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Όπως σημειώνουν οι πηγές, «το ΠΑΣΟΚ, με θεσμική ευθύνη έδωσε καθημερινά τη μάχη στην επιτροπή για την ανάδειξη των πραγματικών υπευθύνων γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει οδηγήσει σε κατάρρευση τον πρωτογενή τομέα της χώρας κατά την εξαετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το αφήγημα της πλειοψηφίας περί διαχρονικών παθογενειών και η απόπειρα συμψηφισμού ευθυνών κατέρρευσαν με κρότο, μέσα και από τις καταθέσεις μαρτύρων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.

Κατηγορούν την Νέα Δημοκρατία, ότι με αποκλειστική ευθύνη της, οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του κ. Βορίδη έχουν παραγραφεί, ενώ επίκειται και η παραγραφή των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του κ. Αυγενάκη.

Συνεχίζουν λέγοντας πως ο «πρωθυπουργός προσχηματικά χθες ανακοίνωσε πως επιθυμεί την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, την ίδια στιγμή που κατά την διάρκεια της θητείας του το εργαλειοποιεί και το χρησιμοποιεί προκειμένου να αμνηστευτούν οι πρώην Υπουργοί του τόσο ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και ο κ. Καραμανλής για τη σύμβαση 717 για τα Τέμπη.

«Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αποκάλυψη των υπευθύνων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την ενίσχυση της διαφάνειας στον πρωτογενή τομέα προς όφελος των πραγματικών παραγωγών» σημειώνουν οι πηγές και καταλήγουν πως «όλοι όσοι παρακολούθησαν, έστω και για λίγα λεπτά, τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν πλέον εδραιωμένη πεποίθηση, πρώτον για την οργάνωση και τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης με υπόγειες διαδρομές που έφταναν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου η οποία αφαίμαξε τις αγροτικές επιδοτήσεις στερώντας τις από τους έντιμους παραγωγούς της πατρίδας μας, καθώς και για την οργανωμένη, από το Μέγαρο Μαξίμου, μεθόδευση της συγκάλυψης των πρωταγωνιστών του σκανδάλου».