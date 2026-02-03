Όσα θα δούμε στον «Άγιο έρωτα», απόψε στις 21:00.
Χλόη και Πέτρος ξανά σε σύγκρουση.
Ο Αντρέας φυγαδεύει την Αγγέλα λίγο πριν πέσει στα χέρια της χωροφυλακής.
Ο Παύλος και η Θάλεια συναντούν τη Σοφία στο ψυχιατρείο, όμως, η επίσκεψη ταράζει βαθιά τη Θάλεια, που ξαναζεί μνήμες από τον δικό της εγκλεισμό.
{https://www.youtube.com/watch?v=FZIDphQ8Dfw}
Ο Πέτρος συγκρούεται ξανά με τη Χλόη λόγω της σχέσης της με τον πατέρα Νικόλαο, και εκείνη του ζητά να φύγει για λίγο από το σπίτι. Παράλληλα, η Σμαρώ αντιδρά στην πρόθεση του Αργύρη να συμφιλιωθεί με τον Παύλο και τον κατηγορεί πως παρασύρεται από τη Δώρα.
Ο πατέρας Νικόλαος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του στη Δέσποινα για τη στάση της απέναντι στον Παύλο, αλλά διαπιστώνει ότι εκείνη δεν έχει αλλάξει «στρατόπεδο».
{https://www.youtube.com/watch?v=KUGRGs5TTI0}
Στη φυλακή, η Χριστίνα ζητά από τον Αντρέα να προστατέψει την Αγγέλα από τη χωροφυλακή, κι εκείνος δέχεται να τη βοηθήσει, για ακόμη μία φορά. Ο Χάρης και η Αναστασία ανακοινώνουν στη Σμαρώ πως θα υιοθετήσουν το μωρό της Ρίτας, χαρίζοντάς της μια ανάσα χαράς.
{https://www.youtube.com/watch?v=ju446rnb-fU}
Την ίδια ώρα, η Χλόη αναστατώνεται όταν μαθαίνει για το προξενιό που ετοιμάζει η Ειρήνη για την Ελένη και σπεύδει στο σπίτι της για να την προειδοποιήσει. Εκεί, μαζί με τον πατέρα Νικόλαο, θα βρεθεί μπροστά σε μια αποκάλυψη που θα την ξαφνιάσει.
{https://www.youtube.com/watch?v=mmpwrfaN75w}