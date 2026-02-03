Σήμερα ο Δένδιας συναντά τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου.

Η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ για την αμυντική καινοτομία είναι ανάμεσα στα θέματα που αναμένεται να συζητήσουν ο Νίκος Δένδιας και ο Πιτ Χέγκσεθ στη σημερινή συνάντησή τους.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον (στις 20:45 ώρα Ελλάδας). Θα ακολουθήσει ξεχωριστή συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό υφυπουργό Πολέμου, αρμόδιο για θέματα Αμυντικής Πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι.

Στις δύο συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν η αμυντική σχέση Ελλάδας- ΗΠΑ, ο Στρατηγικός Διάλογος μεταξύ των δύο χωρών για την Άμυνα και την Ασφάλεια, όπως και οι προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή (Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, Βορεια Αφρική).

Επίσης, αντικείμενο συζήτησης αναμένεται να αποτελέσει η συνεργασία σχετικά με την αμυντική καινοτομία, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στις ΗΠΑ προκειμένου να συμμετάσχει στο «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII». Ανάμεσα στις διαδοχικές επαφές που είχε νωρίτερα σήμερα στο περιθώριο του Φόρουμ ήταν και το τετ α τετ του με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο.

{https://x.com/NikosDendias/status/2018624309246480825}