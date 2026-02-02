Η κακοκαιρία επιστρέφει δυναμικά με νέο γύρο ισχυρών καταιγίδων, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες μέρες.

Τα τερτίπια του καιρού θα συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα καθώς σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει ισχυρές καταιγίδες και βροχές σε όλη την επικράτεια την Τετάρτη 4 του μήνα. Ειδικότερα στην πρόγνωσή του στο ιστολόγιο του ο κ. Ζιακόπουλος προειδοποιεί ότι η χώρα θα επηρεαστεί από νέο γύρο βροχών και τοπικών καταιγίδων μέσα στην εβδομάδα, κυρίως από την Τετάρτη (4/2) και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις. Μάλιστα στις πρωινές ώρες της Τρίτης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, αναμένονται τοπικά φαινόμενα παγετού.

Η προειδοποίηση για λίγο χειμώνα ακόμη

Μάλιστα δεν παραλείπει να σημειώσει ότι παρά τα διαλείμματα ηπιότητας που παρουσιάζουν τα καιρικά φαινόμενα εντούτοις ο χειμώνας δεν έχει ολοκληρωθεί. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά «Μερικό λιάσιμο της αρκούδας: ο χειμώνας δεν έχει τελειώσει ακόμη!». Ουσιαστικά θέλει να δείξει στο κοινό ότι παρά τις ηλιόλουστες μέρες και την άνοδο της θερμοκρασίας, δεν αποκλείονται νέες χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Ο καιρός των επόμενων ημερών διαφαίνεται ασταθής, συνοδευόμενος από καιρικές μεταβολές που θυμίζουν ότι η σεζόν δεν έχει φτάσει ακόμη στο τέλος της.

Ζιακόπουλος για τον καιρό των επόμενων ημερών: Η πρόγνωση της εβδομάδας

Τρίτη 3/2: Υψηλές πιέσεις από την Κεντρική Μεσόγειο θα φέρουν σχεδόν αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, ασθενείς ανέμους και τοπικές ομίχλες κυρίως στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει έως τους 13°C, στα νότια έως 18°C. Στη Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως στη Θράκη, θα σημειωθεί παγετός νωρίς το πρωί.

Τετάρτη 4/2: Βαρομετρικό χαμηλό από τη Δυτική Μεσόγειο θα φέρει από το απόγευμα βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΑ, έως 8 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο.

Πέμπτη 5/2: Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε Δ-ΝΔ με ένταση 5-7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις μέγιστες τιμές.

Παρασκευή 6/2 – Σάββατο 7/2: Ο καιρός θα είναι ήπιος, με τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και στο Α. Αιγαίο κυρίως την Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 5-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην κεντρική και νότια χώρα.

Υ.Γ. Μερικό λιάσιμο της αρκούδας: ο χειμώνας δεν έχει τελειώσει ακόμη!