Η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου, γέμισε τον νυχτερινό ουρανό την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, με το φως το του να αναμένεται να εντυπωσιάσει και το βράδυ της Δευτέρας. Ποια είναι τα ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει;

Η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου, γνωστή και ως το «Φεγγάρι του Χιονιού», έκανε την εμφάνισή της στο νυχτερινό ουρανό το βράδυ της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου, ενώ το φως της αναμένεται να φωτίσει και το βράδυ της Δευτέρας. Φέτος, η Σελήνη, λάμπει πάνω από το ζώδιο του Λέοντα, φέρνοντας έντονη ενέργεια που σχετίζεται με την προσωπικότητα, τη δημιουργικότητα και την έκφραση του εαυτού.

Παρά το γεγονός πως η Πανσέληνος κορυφώθηκε κοντά στον αστερισμό του Καρκίνου, το ζώδιο που καθορίζει πλήρως την αστρολογική ενέργεια είναι αυτό του Λέοντα και επηρεάζει ορισμένα από αυτά σε πολλούς τομείς της ζωής τους.

Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται από την Πανσέληνο του Φεβρουαρίου

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, κάθε Πανσέληνος, προσφέρει ευκαιρίες για να γνωρίσει ο κάθε ένας τις κρυφές πτυχές του εαυτού του και να δώσει βάση στις απαιτήσεις και στις ανάγκες τις καθημερινότητας.

Για τον Φεβρουάριου, το φεγγάρι, ρίχνει τα φώτα του σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα καρδιάς, αυτοπεποίθησης και αυτοπροβολής, με το ζώδιο του Λέοντα να κρατά το λάβαρο προς την αυτοβελτίωση, όπως αναφέρεται και στην PEOPLE.

Λέων:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Πανσέληνος που κορυφώθηκε στο ζώδιό σας, ενισχύει την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και το πάθος, τόσο σε σχέση με την προσωπική ζωή – όσο και σε ζητήματα καριέρας. Είναι η στιγμή που αισθάνεστε έντονα την ανάγκη για αναγνώριση, ενώ θα ήταν ωφέλιμο να εκφράσετε ανοιχτά τα συναισθήματά σας. Η ενέργεια αυτή σας δίνει την ευκαιρία να κάνουν σημαντικές προσωπικές αλλαγές και να αναδείξουν τον αληθινό σας εαυτό. Αυτή η πανσέληνος, σας δίνει το θάρρος να κάνετε το επόμενο βήμα και να ρισκάρετε στην καθημερινότητά σας.

Σκορπιός:

Η Πανσέληνος φωτίζει κυρίως ζητήματα σχέσεων και εσωτερικής ισορροπίας, με έντονα συναισθήματα και πάθη να έρχονται στην επιφάνεια για να σας αναστατώσουν. Είναι μια περίοδος που ενθαρρύνει την αποσαφήνιση στόχων και την αντιμετώπιση προσωπικών προκλήσεων. Η επαγγελματική ζωή έρχεται στο προσκήνιο, με αποτέλεσμα να κυνηγήσετε την αλλαγή που θα σας ανανεώσει.

Υδροχόος:

Οι συνεργασίες, η καριέρα και η προσωπική ζωή έρχεται στο προσκήνιο για εσάς, με αλλαγές που μπορούν να σας αναστατώσουν. Το Φεγγάρι του Φεβρουαρίου που φωτίζει πτυχές του ζωδίου σας, μπορεί να οδηγήσει είτε στην κατάνυξη και σε ευτυχισμένες στιγμές, είτε σε έντονες τριβές. Σε προσωπικό επίπεδο, αν το παρελθόν κάνει την εμφάνισή του, τότε θα βρεθείτε ανάμεσα σε ένα μεγάλο δίλλημα που θα πρέπει να διαχειριστείτε.

Τα υπόλοιπα ζώδια, φαίνεται πως επηρεάζονται ελαφρώς κυρίως σε συναισθηματικούς και δημιουργικούς τομείς, ενώ η Πανσέληνος φέρνει αποκαλύψεις, συναισθηματική φόρτιση και ανάγκη για ολοκλήρωση και κλείσιμο των υποχρεώσεων.