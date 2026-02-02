Οι ανακοινώσεις των προμηθευτών αποτυπώνουν μια εικόνα σχετικής σταθερότητας στις χρεώσεις για τα οικιακά τιμολόγια, την ώρα που η χονδρική αγορά δείχνει σημάδια νέων πιέσεων ενόψει της ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου.

Με το ντεμπούτο των «πορτοκαλί» δυναμικών τιμολογίων, τα οποία σε πρώτη φάση απευθύνονται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις, αλλά και με τα «πράσινα» τιμολόγια να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα, μπήκε ο Φεβρουάριος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανακοινώσεις των προμηθευτών αποτυπώνουν μια εικόνα σχετικής σταθερότητας στις χρεώσεις για τα οικιακά τιμολόγια, την ώρα που η χονδρική αγορά δείχνει σημάδια νέων πιέσεων ενόψει της ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου.

Έτσι χθες η ΔΕΗ, που δίνει και τον τόνο στην αγορά ειδικά σε ό,τι αφορά το «πράσινο» τιμολόγιο(Γ1/Γ1Ν) ανακοίνωσε ότι αυτό παραμένει για τρίτο μήνα στα ίδια επίπεδα και συγκεκριμένα στα 0,13928 ευρώ/kWh. Πρόκειται για τιμή χαμηλότερη κατά περίπου 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου της ΔΕΗ διαμορφώνεται στα 0,125 ευρώ/kWh, όσο και τον προηγούμενο μήνα, ενώ η τιμή στο κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4All μειώνεται σε 0,13798 ευρώ/kWh. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έναρξη διάθεσης του νέου «πορτοκαλί» δυναμικού τιμολογίου myBusinessDynamic από τη ΔΕΗ, το οποίο βασίζεται σε ωριαία τιμολόγηση και απευθύνεται στις επιχειρήσεις. Το προϊόν αναμένεται να διατεθεί εντός Φεβρουαρίου, ενώ από την 1η Απριλίου ανοίγει η αγορά των δυναμικών τιμολογίων και για τα νοικοκυριά που διαθέτουν έξυπνους μετρητές.

Από τους υπόλοιπους προμηθευτές, περιορισμένες μεταβολές καταγράφονται στα κυμαινόμενα τιμολόγια. Η Protergia διατηρεί το ειδικό οικιακό τιμολόγιο στα 0,159 ευρώ/kWh, ενώ η Enerwave προχωρά σε ήπια αναπροσαρμογή, αυξάνοντας την τιμή για τις πρώτες 100 kWh και διατηρώντας υψηλότερη χρέωση για κατανάλωση άνω αυτού του ορίου.

Σταθερές παραμένουν, με οριακές διαφοροποιήσεις, οι χρεώσεις της Ζενίθ και της Φυσικό Αέριο, ενώ η ElinOil και η Eunice κινούνται σε επίπεδα άνω των 0,16 ευρώ/kWh.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της χονδρικής αγοράς σήμερα οι τιμές αυξάνονται κατά 20,45% στα 121,81 ευρώ/ ΜWh, με χαμηλότερη μέση τιμή τα 89,15 ευρώ/ΜWh και υψηλότερη τα 246,62 ευρώ/MWh.