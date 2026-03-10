Η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό προήλθε από την ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,2%.

Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, καθώς ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,7%, έναντι 2,5% που είχε σημειωθεί στην αντίστοιχη σύγκριση ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Παράλληλα, σε μηνιαία βάση ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ σε όρους δωδεκαμήνου ο μέσος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,5%. Η εξέλιξη αυτή είναι αρνητική και δείχνει πως ο πληθωρισμός Μαρτίου, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, θα κινηθεί ακόμη υψηλότερά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η εξέλιξη των τιμών συνεχίζει να επηρεάζεται κυρίως από την άνοδο του κόστους τροφίμων και υπηρεσιών, καθώς και από αυξήσεις σε ενοίκια και υπηρεσίες εστίασης.

Η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό προήλθε από την ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,2%. Η άνοδος αυτή συνδέεται κυρίως με ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα όπως κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά, καθώς και σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής και καφέ.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι αυξήσεις σε επιμέρους προϊόντα διατροφής. Ενδεικτικά, η τιμή του μοσχαριού κατέγραψε ετήσια αύξηση 25,6%, τα φρούτα 13,5%, τα λαχανικά 7,2% και ο καφές 15%, ενώ άνοδο σημείωσαν επίσης τα γαλακτοκομικά και τα πουλερικά. Αντίθετα, σημαντική μείωση καταγράφηκε στο ελαιόλαδο, το οποίο υποχώρησε κατά 27,4%, περιορίζοντας εν μέρει την επίδραση των ανατιμήσεων στα τρόφιμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η άνοδος στην ομάδα «Ξενοδοχεία – καφέ – εστιατόρια», όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας κυρίως τις ανατιμήσεις στην εστίαση. Παράλληλα, οι τιμές στην κατηγορία «Ένδυση και υπόδηση» αυξήθηκαν κατά 10,1%, ενώ στη στέγαση σημειώθηκε άνοδος 2,6%, λόγω αυξημένων ενοικίων, δαπανών συντήρησης κατοικιών και τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην κατηγορία των μεταφορών, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,0% σε ετήσια βάση. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα, στα ανταλλακτικά και στον εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, καθώς και στο κόστος συντήρησης και επισκευής οχημάτων. Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία καταγράφουν ετήσια άνοδο 10,9%, ενισχύοντας τον πληθωρισμό στον κλάδο των μεταφορών.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές σε ορισμένα στοιχεία της ίδιας κατηγορίας κινήθηκαν πτωτικά, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η συνολική αύξηση. Οι τιμές των καυσίμων και λιπαντικών μειώθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ πτώση καταγράφηκε και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Παρακάτω είναι ένας πίνακας με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών (Φεβρουάριος 2026 σε σχέση με Φεβρουάριο 2025) σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.