Πρόσωπο- κλειδί ο Παύλος Μαρινάκης - Οι διαρροές για πρόωρες εκλογές και το κόμμα Σαμαρά

Ο μίνι ανασχηματισμός επισπεύσθηκε και έκλεισε. Η συζήτηση για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο επέστρεψε δριμύτερη. Αμφότερα τα θέματα έχουν πλούσιο παρασκήνιο.

Δύο κενές υπουργικές θέσεις έφεραν τα πάνω- κάτω;

Ευρύς ανασχηματισμός ξέραμε ότι δεν θα γίνει. Δύο ήταν οι κενές θέσεις που έπρεπε να αναπληρωθούν. Αυτές του Κ. Κυρανάκη που αναχωρεί από το υπ. Μεταφορών και του αείμνηστου Ν. Ταγαρά. Συν την προσθήκη του Τ. Χατζηβασιλείου στο υπ. Εξωτερικών.

Τον μεν Κυρανάκη διαδέχθηκε τελικά ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Κώτσηρας. Τον δε Κώτσηρα διαδέχθηκε ο Δ. Μαρκόπουλος ώστε να δώσει μία πιο λαϊκή χροιά στο χαρτοφυλάκιο της Φορολογικής Πολιτικής ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος ορίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη.

Η θρυλούμενη μετακίνηση Μαρινάκη προκάλεσε... σεισμό

Τι ήταν λοιπόν αυτό που προκάλεσε ενδοκυβερνητικό παρασκηνιακό σεισμό όλο το Σαββατοκύριακο; Και ανάγκασε τον πρωθυπουργό να δώσει εντολή από τις ΗΠΑ να κοπούν οι διαρροές που το ίδιο το Μαξίμου είχε προωθήσει νωρίτερα;

Ο ντόρος που προκλήθηκε γύρω από το όνομα του Παύλου Μαρινάκη. Τον οποίο φέρεται να σκέφθηκε ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης να τον μετακινήσει στο υπουργείο Μεταφορών. Στο άκουσμα και μόνο της μετακίνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου η δημοσιογραφική και και πολιτική πιάτσα πήρε φωτιά...

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Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου...

Ανοίγοντας την βεντάλια όλων των δυνατών και αδύνατων σεναρίων. Από την υποψία ότι για να αλλάζει ξαφνικά ένας πετυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος σημαίνει ότι έρχονται άμεσα εκλογές.. Δεδομένου ότι ο Π. Μαρινάκης πολιτεύεται και άρα είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από κυβερνητικός εκπρόσωπος 40 ημέρες πριν από τις εκλογές.

..Μέχρι σενάρια που ήθελαν σειρά από καραμπόλες σε κυβέρνηση και Μαξίμου μετατρέποντας τον μίνι ανασχηματισμό σε πλήρη αναδόμηση της κυβέρνησης και μάλιστα κάπως ανορθόδοξη.

Οι καραμπόλες για κυβερνητικό εκπρόσωπο και Μαξίμου

Αφού η αλλαγή φρουράς στην νευραλγική θέση του εκπροσώπου θα συμπαρέσυρε αναγκαστικά και αλλαγές στο Μαξίμου. Ποιος θα πήγαινε για εκπρόσωπος; Ο Γ. Κώτσηρας που έπεσε στο τραπέζι κρίθηκε καλός αλλά άπειρος για μία θέση καθαρά πολεμική σε προεκλογική περίοδο. Το ίδιο και η Αλ. Σδούκου. Με τις συζητήσεις περί μεγαλύτερης αποδυνάμωσης του Μαξίμου να δίνουν και να παίρνουν μετά και την περιπέτεια υγείας του Γ. Μυλωνάκη … Οπότε ξεκίνησε η συζήτηση της επιστροφής κάποιου πετυχημένου υπουργού στην κυβέρνηση. Ή του Γ. Γεραπετρίτη ή του Τ. Θεοδωρικάκου. Οπότε η συζήτηση κυριολεκτικά πήγε αλλού .. Αφού μετά ψάχναμε τον αντικαταστάτη του υπ. Εξωτερικών ή Ανάπτυξης και πάει λέγοντας...

Ποια είναι η αλήθεια...

Ποια είναι η αλήθεια για το τριήμερο μίνι ενδοκυβερνητικό θρίλερ;

Φυσικά και ισχύει ότι ο πρωθυπουργός ήθελε ένα δυνατό όνομα για το Μεταφορών για να δείξει ότι δεν αφήνει στην τύχη της την ασφάλεια των τραίνων. Εκεί, όμως, θα μπορούσε να μεταφέρει όπως και έκανε τον Γ. Κώτσηρα. Έναν φέρελπη πολιτικό από την γενιά των 40ρηδων όπως και ο Κ. Κυρανάκης.

Γιατί όμως ειδικά τον Παύλο Μαρινάκη; Στη πιο δύσκολη προεκλογική περίοδο της Ν.Δ. και με δεδομένη την επιτυχία του; Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο βασικός λόγος ήταν η υπερ- προβολή του κ. Μαρινάκη στα ΜΜΕ. Υπερπροβολή που ενόχλησε ορισμένα κυβερνητικά στελέχη κρίνοντας ότι αλλάζει κατά πολύ – και προφανώς κατά την γνώμη τους δυσανάλογα- τις ισορροπίες υπέρ του πρωτοεμφανιζόμενου υποψήφιου βουλευτή.

Φρούδες αποδείχθηκαν οι ελπίδες

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι ακόμη και η μετακίνηση του Π. Μαρινάκη στο υπ. Μεταφορών πάλι θα τον ευνοούσε. Διότι θα έμπαινε στην κούρσα του πρωτάρη για τον σταυρό με την κληρονομιά και του κυβερνητικού εκπροσώπου και του υπουργού!

Και κάπως έτσι καταλήξαμε στον μίνι ανασχηματισμό εξπρές μόλις επέστρεψε ο πρωθυπουργός για να σταματήσει το γαϊτανάκι του ξηλώματος την κυβέρνησης και του Μαξίμου.

Ανοιγοκλείνει το σενάριο των πρόωρων εκλογών

Επίσης πολλά ερωτηματικά προκαλεί η επιστροφή του σεναρίου των πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβριο. Φυσικά και το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό από την πλευρά του Κ. Μητσοτάκη. Και δεν έχει λόγο να μην το αφήνει ανοιχτό αφού του εξασφαλίζει μία κάποια πολιτική ευελιξία. Γι’ αυτό και φροντίζει να έχει «καθαρίσει» όλες τις εκκρεμότητες της κυβέρνησης μέχρι τον Αύγουστο.

Η απόφαση στα τέλη Αυγούστου

Όμως, πρώτον μία τέτοια απόφαση εκ των πραγμάτων θα ληφθεί στα μέσα αν όχι στα τέλη του Αυγούστου. Διότι τότε και μόνον τότε θα υπάρχει καθαρή εικόνα. Διότι μία μεγάλη πυρκαγιά, για παράδειγμα, μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για την προκήρυξη εκλογών.. Όπως την είχε πατήσει ο Κ. Καραμανλής το 2009 όπου προκήρυξε εκλογές και την ίδια μέρα εκδηλώθηκε φονική πυρκαγιά στην Ηλείας.

Τότε, επίσης, θα δει η κυβέρνηση και τις μετρήσεις. Αν την ευνοούν ή όχι. Γιατί λοιπόν επιστρέφει τώρα το σενάριο των πρόωρων μέσω επιλεκτικών διαρροών;

Το Μαξίμου θέλει να αποδομήσει το υπό ίδρυση κόμμα Σαμαρά

Ο λόγος σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews είναι ένας και όχι ορατός για γυμνού οφθαλμού. Το Μαξίμου έκανε το ίδιο ακριβώς τρυκ και πριν από μήνα αναγκάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού να επισπεύσουν την ανακοίνωση των κομμάτων τους. Έτσι και τώρα το Μαξίμου επιδιώκει με την ίδια μέθοδο να αναγκάσει τον Αντώνη Σαμαρά να επισπεύσει τις αποφάσεις του και να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Γιατί; Διότι πιστεύει ότι όσο νωρίτερα ανακοινωθεί το κόμμα τόσο γρηγορότερα θα αρχίσει να μετριέται από τις δημοσκοπικές εταιρίες. ..Ποντάροντας στο γεγονός ότι μία μέτρια δημοσκοπική απόδοση του κόμματος Σαμαρά θα απομειώσει το όλο εγχείρημα και ίσως και να αποθαρρύνει τον Μεσσήνιο πολιτικό να παίξει στα ζάρια την υστεροφημία του.