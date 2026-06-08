«Ένα οριοθετημένο πλαίσιο θα μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία της Αριστεράς και να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει ξανά κοινωνικά στρώματα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Την ανάγκη για ενίσχυση, ανασύνθεση και προγραμματική σύγκλιση των δυνάμεων της Αριστεράς υπογράμμισε από τη Θεσσαλονίκη ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, στο πλαίσιο της περιοδείας του κόμματος στην πόλη.

Αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας μαχητικής αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικής εναλλακτικής πρότασης.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα για διάλογο και κοινή δράση με πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, επισημαίνοντας ότι η υπέρβαση των διαχωρισμών αποτελεί προϋπόθεση για μια ισχυρή και αξιόπιστη προοδευτική παρουσία στο πολιτικό σκηνικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Σακελλαρίδη

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της περιοδείας της Νέας Αριστεράς. Από το πρωί έχουμε επαφές και συναντήσεις με τοπικούς φορείς της πόλης. Συναντηθήκαμε με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της ΕΥΑΘ, με συλλογικότητες της πόλης, και στη συνέχεια θα συναντηθούμε με τους εργαζόμενους στον Δήμο Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουμε τα προβλήματά τους αλλά και τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, όπου οι πολίτες βλέπουν καθημερινά το εισόδημά τους να συμπιέζεται από την ακρίβεια και την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται, η Νέα Αριστερά πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των δυνάμεων της Αριστεράς. Μιας Αριστεράς μαχητικής, ριζοσπαστικής, αλλά ταυτόχρονα με ρεαλιστικές προτάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζουμε, δίνουμε τον αγώνα μας και πιστεύουμε βαθιά στην ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς μέσα σε ένα προγραμματικό πλαίσιο, ώστε να υπάρχει διέξοδος για τους πολίτες στις εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν.

Η Νέα Αριστερά, στο πλαίσιο των προγραμματικών της θέσεων, έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις για να υπάρξει κοινό έδαφος συζήτησης, διαλόγου αλλά και κοινής δράσης με πολιτικές δυνάμεις του χώρου της Αριστεράς, οι οποίες θεωρούν ότι μπορούν να δουν τον εαυτό τους μέσα σε μια τέτοια συνθήκη. Θεωρούμε ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση πολυδιάσπασης, μέσα σε αυτή την κατάσταση πολιτικής ρευστότητας, όλοι και όλες αντιλαμβανόμαστε, στον χώρο της Αριστεράς, ότι για να υπάρχει ισχυρή φωνή της Αριστεράς την επόμενη μέρα, εντός και εκτός Κοινοβουλίου, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σύνθεσης και υπέρβασης διαφορών που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα.

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Μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν ευκταία. Είναι κάτι που το ζητά και ο κόσμος της Αριστεράς. Ασφαλώς, μέσα σε ένα οριοθετημένο πλαίσιο, που θα μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία της Αριστεράς και να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει ξανά κοινωνικά στρώματα τα οποία είτε είχαν αποσυρθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είτε βρίσκουν καταφύγιο στην ψήφο της αντιπολιτικής ή της ακροδεξιάς δημαγωγίας.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι που μπορούν να γίνουν αποδέκτες μιας τέτοιας πρότασης, τόσο από τον χώρο της Αριστεράς όσο και από τον χώρο της πολιτικής οικολογίας. Από εκεί και πέρα, κάθε κόμμα και κάθε πολιτικός χώρος έχει τις δικές του διεργασίες, τις δικές του αναλύσεις. Εμείς θεωρούμε ότι έχει φτάσει ο καιρός να μιλήσουμε σε μια τέτοια βάση».