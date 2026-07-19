Η Ισπανία και η Αργεντινή κοντράρονται απόψε (22:00, ΕΡΤ1) στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, διεκδικώντας το βαρύτερο ποδοσφαιρικό τρόπαιο του πλανήτη. Δείτε τον πλήρη οδηγό του μεγάλου αγώνα με όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε πριν από τη σέντρα.

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Ύστερα από 103 αγώνες και 38 μέρες γεμάτες συγκινήσεις, ανατροπές, εκπλήξεις και σπουδαίες ποδοσφαιρικές στιγμές, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώνεται απόψε με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Δύο από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές σχολές διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους με μοναδικό στόχο να ανέβουν στην κορυφή του κόσμου και να σηκώσουν το βαρύτερο τρόπαιο του πλανήτη.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή, η οποία φιλοδοξεί να υπερασπιστεί το «στέμμα» της και να κατακτήσει το τέταρτο Μουντιάλ της ιστορίας της, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο τη Βραζιλία και τις τέσσερις κατακτήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας. Από την άλλη, η Ισπανία επιστρέφει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά τον θρίαμβο του 2010, στη Νότια Αφρική, φιλοδοξώντας να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της και να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ύστερα από 16 χρόνια.

Το ραντεβού των δύο φιναλίστ είναι στο κατάμεστο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ, όπου περισσότεροι από 80.000 φίλαθλοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν άλλο ένα «full house». Ο φετινός τελικός θα μείνει στην ιστορία και για έναν ακόμη λόγο, καθώς για πρώτη φορά η FIFA εντάσσει halftime show στα πρότυπα του Super Bowl, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα παγκόσμιο αθλητικό και ψυχαγωγικό υπερθέαμα.

Η σέντρα του μεγάλου τελικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον τελικό: την προϊστορία των δύο ομάδων, τις πιθανές ενδεκάδες, τα ρόστερ, τις χρηματιστηριακές αξίες, τα έπαθλα, τα στατιστικά και κάθε χρήσιμη πληροφορία πριν από τη σέντρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η πιθανή 11άδα της Ισπανίας

Από τα δεδομένα του Μουντιάλ και τη μέχρι τώρα διαχείριση του Λουίς ντε λα Φουέντε, η πιθανότερη ενδεκάδα της Ισπανίας στον τελικό διαμορφώνεται ως εξής:

Ισπανία (4-3-3): Ουνάι Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Πάου Κουμπαρσί, Εμερίκ Λαπόρτ, Μαρκ Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ Πένια, Ντάνι Όλμο, Λαμίν Γιαμάλ, Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, Άλεξ Μπαένα.

Κάτω από τα δοκάρια δεν αναμένονται εκπλήξεις, καθώς ο Ουνάι Σιμόν έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της Ισπανίας στη διοργάνωση, αποτελώντας τη σταθερή επιλογή του Ντε λα Φουέντε. Στην άμυνα, οι Κουκουρέγια, Λαπόρτ και Κουμπαρσί θεωρούνται αμετακίνητοι, με τον Πέδρο Πόρο να έχει το προβάδισμα έναντι του Μάρκος Γιορέντε για το δεξί άκρο.

Στη μεσαία γραμμή, ο Ρόδρι αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη, έχοντας δίπλα του τον Φαμπιάν Ρουίθ και τον Ντάνι Όλμο, με τον Πέδρι να διεκδικεί θέση αλλά να συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες για το αρχικό σχήμα. Στην επίθεση, ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Άλεξ Μπαένα αναμένεται να πλαισιώσουν τον Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως η βασική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις και τα πέντε γκολ που έχει σημειώσει στη διοργάνωση. Ο Μίκελ Μερίνο αποτελεί το βασικό «όπλο» από τον πάγκο για τα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Η πιθανή 11άδα της Αργεντινής

Η Αργεντινή δεν αναμένεται να έχει μεγάλες εκπλήξεις στον τελικό, με τον Λιονέλ Σκαλόνι να διατηρεί τον βασικό κορμό που την έφερε έως το τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης. Η μόνη ανοιχτή συζήτηση αφορά στη δεξιά πλευρά της άμυνας, όπου ο Γκονσάλο Μοντιέλ διεκδικεί θέση αντί του Ναουέλ Μολίνα, καθώς και μία θέση στα χαφ ανάμεσα στον Ροντρίγκο Ντε Πολ και τον Τζουλιάνο Σιμεόνε, ανάλογα με το σχήμα που θα επιλέξει ο Αργεντινός τεχνικός.

Η πιθανή ενδεκάδα της Αργεντινής (4-4-2) είναι: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ναουέλ Μολίνα (ή Γκονσάλο Μοντιέλ), Κριστιάν Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Νικολάς Ταλιαφίκο, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Λεάντρο Παρέδες, Έντσο Φερνάντες, Αλέξις Μακ Άλιστερ, Λιονέλ Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες.

Κάτω από τα δοκάρια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τον Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες, ενώ στην άμυνα οι Ρομέρο και Λισάντρο Μαρτίνες συνθέτουν το αδιαμφισβήτητο κεντρικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή, οι Παρέδες, Έντσο Φερνάντες και Μακ Άλιστερ αποτελούν τον άξονα της ομάδας, με τον Ντε Πολ να αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα εφόσον είναι απόλυτα έτοιμος. Στην επίθεση, ο Λιονέλ Μέσι θα ξεκινήσει πίσω ή δίπλα στον Χουλιάν Άλβαρες, συνθέτοντας το δίδυμο στο οποίο στηρίζεται η «αλμπισελέστε» σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η Αργεντινή κυνηγά το τέταρτο, η Ισπανία το δεύτερο αστέρι

Κάθε τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου γράφει ιστορία και ο αποψινός δεν αποτελεί εξαίρεση. Ισπανία και Αργεντινή απέχουν μία νίκη από ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα, που θα αλλάξει τη θέση τους στο πάνθεον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Για την Αργεντινή, μια ενδεχόμενη κατάκτηση θα σημαίνει το τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, μετά τους τίτλους του 1978, του 1986 και του 2022. Έτσι, η «Αλμπισελέστε» θα μείνει μόνη στην τρίτη θέση της λίστας των πολυνικών του θεσμού, πίσω μόνο από τη Βραζιλία (5) και τη Γερμανία (4).

Η Ισπανία, από την άλλη, διεκδικεί το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, δεκαέξι χρόνια μετά τον θρίαμβο στη Νότια Αφρική. Αν τα καταφέρει, θα προστεθεί στο κλειστό κλαμπ των εθνικών ομάδων με δύο ή περισσότερες κατακτήσεις, στο οποίο ανήκουν σήμερα η Βραζιλία (5), η Γερμανία (4), η Ιταλία (4), η Αργεντινή (3), η Γαλλία (2) και η Ουρουγουάη (2).

Ο αποψινός τελικός, λοιπόν, δεν αναδεικνύει μόνο την παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2026. Είναι μια αναμέτρηση που μπορεί να αλλάξει τη θέση των δύο φιναλίστ στη διαχρονική ιστορία του κορυφαίου ποδοσφαιρικού θεσμού.

Η «χρυσή» λίστα των κατακτήσεων

Η Βραζιλία παραμένει η πολυνίκης στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο πέντε φορές. Ακολουθούν η Γερμανία και η Ιταλία με από τέσσερις τίτλους, ενώ η Αργεντινή βρίσκεται στην τέταρτη θέση με τρεις κατακτήσεις. Στη λίστα των χωρών που έχουν στεφθεί παγκόσμιες πρωταθλήτριες βρίσκονται επίσης η Γαλλία και η Ουρουγουάη με δύο τρόπαια, καθώς και η Αγγλία και η Ισπανία με μία κατάκτηση η καθεμία.

Αναλυτικά οι κατακτήσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο:

· Βραζιλία: 5

· Γερμανία: 4

· Ιταλία: 4

· Αργεντινή: 3

· Γαλλία: 2

· Ουρουγουάη: 2

· Αγγλία: 1

· Ισπανία: 1

Η πορεία των δύο ομάδων στη φάση των νοκ άουτ

Ισπανία και Αργεντινή έφτασαν στον τελικό ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές, αλλά με κοινό χαρακτηριστικό την αποτελεσματικότητα στα νοκ άουτ. Η Ισπανία απέκλεισε κατά σειρά την Αυστρία (3-0), την Πορτογαλία (1-0), το Βέλγιο (2-1) και τη Γαλλία (2-0), επιβεβαιώνοντας την αμυντική της σταθερότητα, καθώς δέχθηκε μόλις ένα γκολ στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις.

Η Αργεντινή, από την άλλη, χρειάστηκε να ξεπεράσει πιο απαιτητικά εμπόδια. Η «αλμπισελέστε» άφησε εκτός συνέχειας το Πράσινο Ακρωτήρι (3-2), την Αίγυπτο (3-2), την Ελβετία (3-1) και την Αγγλία (2-1), βασιζόμενη στην επιθετική της ποιότητα. Συνολικά, οι δύο φιναλίστ έχουν πετύχει από οκτώ γκολ στις νοκ άουτ αναμετρήσεις τους, με την Ισπανία να παρουσιάζει καλύτερη αμυντική επίδοση (3 γκολ παθητικό έναντι 6 της Αργεντινής).

Η προϊστορία των αναμετρήσεων

Ισπανία και Αργεντινή έχουν τεθεί αντιμέτωπες συνολικά 14 φορές από το 1952, με την προϊστορία να είναι απόλυτα ισορροπημένη, καθώς αμφότερες μετρούν από έξι νίκες. Η μοναδική τους σύγκρουση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου χρονολογείται από το 1966, όταν η Αργεντινή επικράτησε με 2-1.

Η πιο πρόσφατη συνάντησή τους, ωστόσο, έμεινε χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων για διαφορετικούς λόγους. Στις 27 Μαρτίου 2018, η Ισπανία συνέτριψε την Αργεντινή με 6-1 σε φιλικό παιχνίδι στη Μαδρίτη, πετυχαίνοντας μία από τις μεγαλύτερες νίκες της απέναντι στην «αλμπισελέστε».

Αναλυτικά τα μεταξύ τους παιχνίδια:

07 Δεκ 1952: Ισπανία – Αργεντινή: 0-1 / Φιλικός Αγώνας

05 Ιουλ 1953: Αργεντινή – Ισπανία: 1-0 / Φιλικός Αγώνας

24 Ιουλ 1960: Αργεντινή – Ισπανία: 2-0 / Φιλικός Αγώνας

11 Ιουν 1961: Ισπανία – Αργεντινή: 2-0 / Φιλικός Αγώνας

13 Ιουλ 1966: Αργεντινή – Ισπανία: 2-1 / Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

11 Οκτ 1972: Ισπανία – Αργεντινή: 1-0 / Κύπελλο Ισπανικότητας (Copa Hispanidad)

12 Οκτ 1974: Αργεντινή – Ισπανία: 1-1 / Κύπελλο Ισπανικότητας (Copa Hispanidad)

12 Οκτ 1988: Ισπανία – Αργεντινή: 1-1 / Φιλικός Αγώνας

20 Σεπ 1995: Ισπανία – Αργεντινή: 2-1 / Φιλικός Αγώνας

17 Νοε 1999: Ισπανία – Αργεντινή: 0-2 / Φιλικός Αγώνας

11 Οκτ 2006: Ισπανία – Αργεντινή: 2-1 / Φιλικός Αγώνας

14 Νοε 2009: Ισπανία – Αργεντινή: 2-1 / Φιλικός Αγώνας

07 Σεπ 2010: Αργεντινή – Ισπανία: 4-1 / Φιλικός Αγώνας

27 Μαρ 2018: Ισπανία – Αργεντινή: 6-1 /Φιλικός Αγώνας

Ζαλίζει η «χρηματιστηριακή» αξία της Ισπανίας

Η σύγκριση των δύο φιναλίστ μέσω των στοιχείων του Transfermarkt αποτυπώνει δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες. Η Ισπανία διαθέτει το ακριβότερο ρόστερ, με συνολική χρηματιστηριακή αξία 1,22 δισ. ευρώ έναντι 807,5 εκατ. της Αργεντινής, ενώ οι διεθνείς της έχουν και υψηλότερη μέση αξία (47,03 εκατ. ευρώ έναντι 31,06 εκατ.). Παράλληλα, οι «φούριας ρόχας» εμφανίζονται νεότερες, με μέσο όρο ηλικίας 26,9 έτη, έναντι 29,2 της «αλμπισελέστε».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των ποδοσφαιριστών ανά πρωτάθλημα. Μόλις οκτώ Ισπανοί διεθνείς αγωνίζονται εκτός της χώρας τους, γεγονός που δείχνει ότι ο βασικός κορμός της ομάδας προέρχεται από τη La Liga. Αντίθετα, η Αργεντινή στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό, καθώς 23 από τους διεθνείς της έχουν συμβόλαιο με συλλόγους εκτός Αργεντινής.

Γιαμάλ VS Άλβαρες

Στην κορυφή της λίστας με τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές του τελικού βρίσκεται ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο 19χρονος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα αποτιμάται από το Transfermarkt στα 200 εκατ. ευρώ, αποτελώντας όχι μόνο τον ακριβότερο παίκτη της Ισπανίας, αλλά και τον ποδοσφαιριστή με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία παγκοσμίως. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο αριστεροπόδαρος επιθετικός έχει ήδη καθιερωθεί ως ο ηγέτης της ισπανικής επίθεσης, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031 με την Μπαρτσελόνα.

Από την πλευρά της Αργεντινής, ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής είναι ο Χουλιάν Άλβαρες. Ο 26χρονος κεντρικός επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης κοστολογείται στα 100 εκατ. ευρώ, δηλαδή ακριβώς τα μισά από τον Γιαμάλ. Ο διεθνής φορ, που έχει συμβόλαιο έως το 2030 με τον ισπανικό σύλλογο, αποτελεί το σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή της «αλμπισελέστε» και είναι ο πιο πολύτιμος παίκτης του ρόστερ της σύμφωνα με το Transfermarkt.

Δύο λεπτά μεγαλύτερο το φαντασμαγορικό ημίχρονο του τελικού – Ποιοι θα συμμετέχουν

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ο τελικός θα συνοδευτεί από μουσικό σόου στο ημίχρονο. Σύμφωνα με τη Marca, η FIFA ενημέρωσε τις δύο Ομοσπονδίες ότι η ανάπαυλα δεν θα διαρκέσει τα συνηθισμένα 15 λεπτά, αλλά 17. Από αυτά, περίπου 11 λεπτά θα καταλάβουν οι μουσικές εμφανίσεις, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος θα απαιτηθεί για την τοποθέτηση και την απομάκρυνση της σκηνής, καθώς και για τις απαραίτητες εργασίες στον αγωνιστικό χώρο.

Στο ημίχρονο θα εμφανιστεί η Μαντόνα, η Σακίρα, οι BTS και ο Τζάστιν Μπίμπερ, σε ένα υπερθέαμα που διοργανώνεται σε συνεργασία της FIFA με τη Global Citizen και σηματοδοτεί την πρώτη διοργάνωση με halftime show στα πρότυπα του Super Bowl.

Η νικήτρια ομάδα θα βάλει στα ταμεία της 37,1 εκατ. ευρώ

Η FIFA αύξησε σημαντικά τα χρηματικά έπαθλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2026, με το συνολικό prize pool της διοργάνωσης να φτάνει τα 489 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, σύμφωνα με το “Athletic“. Η νικήτρια του τελικού ανάμεσα σε Ρόχα και Αλμπισελέστε θα λάβει 37,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φιναλίστ θα εισπράξει 24.500.000. Παράλληλα, ο νικητής του μικρού τελικού θα βάλει στα ταμεία του 21.5 εκατ., με την τέταρτη ομάδα της διοργάνωσης να αμείβεται με 20.000.000 ευρώ.

Σε σχέση με το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, η αύξηση αφορά κυρίως την πρωταθλήτρια ομάδα. Το 2022 η Αργεντινή είχε λάβει περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου, κάτι που σημαίνει ότι ο φετινός νικητής θα εισπράξει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα.