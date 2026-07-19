Ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξελίχθηκε σε μια πραγματική ποδοσφαιρική παράσταση, με την Αγγλία να επικρατεί της Γαλλίας με το εντυπωσιακό 6-4 και να κατακτά την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Σε έναν μικρό τελικό που μόνο ως… αγγαρεία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, Αγγλία και Γαλλία προσέφεραν μία από τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις του τουρνουά. Τα «Λιοντάρια» επικράτησαν με το εντυπωσιακό 6-4 των «Τρικολόρ», κατακτώντας την τρίτη θέση στο Μουντιάλ 2026, ύστερα από έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές, υψηλό ρυθμό και δέκα συνολικά γκολ. Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο πρώτο ημίχρονο, χτίζοντας προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων, όμως στην επανάληψη οι Γάλλοι αντέδρασαν εντυπωσιακά, πλησιάζοντας ακόμη και σε απόσταση ενός γκολ, πριν οι Άγγλοι «κλειδώσουν» τελικά τη νίκη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ και οδήγησε την Αγγλία στην επικράτηση με μία εξαιρετική εμφάνιση. Από την πλευρά της Γαλλίας, ο Κιλιάν Μπαπέ πραγματοποίησε ακόμη μία παράσταση υψηλού επιπέδου, πετυχαίνοντας δύο γκολ και φτάνοντας συνολικά τα δέκα τέρματα στη φετινή διοργάνωση και τα 22 στην ιστορία του θεσμού, επίδοση που τον έφερε στην κορυφή και των δύο σχετικών λιστών.

Ιδανικό ξεκίνημα

Η Αγγλία μπήκε στο παιχνίδι με τον πλέον ιδανικό τρόπο και μόλις στο τρίτο λεπτό πήρε το προβάδισμα, όταν ο Ντέκλαν Ράις εξαπέλυσε εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, αφήνοντας χωρίς περιθώρια αντίδρασης τον Μενιάν για το 1-0. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 12', ο Σάκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε, πριν οι Άγγλοι βρουν ξανά τον δρόμο προς το σκοράρισμα στο 18ο λεπτό. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ράις, ο Κόνσα πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και διαμόρφωσε το 2-0.

Οι Γάλλοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και να επιστρέψουν άμεσα στη διεκδίκηση του αγώνα, όμως ο Μπαπέ δεν κατάφερε να βρει στόχο στο 22', ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Μενιάν πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση στο δυνατό σουτ του Ράσφορντ, κρατώντας προσωρινά τη διαφορά στα δύο γκολ. Στο 35' ήταν η σειρά του Χέντερσον να επέμβει σωτήρια σε νέα προσπάθεια του Μπαπέ, πριν η Αγγλία χτυπήσει ξανά λίγο αργότερα.

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Στο 37ο λεπτό οι Άγγλοι εκδήλωσαν υποδειγματική αντεπίθεση, με τον Μενιάν να αποκρούει αρχικά το πλασέ του Ράσφορντ και τον Λακρουά να σταματά προσωρινά τον Σάκα. Ωστόσο, ο εξτρέμ της Άρσεναλ παρέμεινε στη φάση, πήρε ξανά την μπάλα και αυτή τη φορά δεν λάθεψε, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 45+1', ο ίδιος ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε ιδανικά ακόμη μία επίθεση της Αγγλίας, σκοράροντας με άψογο πλασέ για το εντυπωσιακό 4-0, αποτέλεσμα που συνόδευσε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Μεταμορφωμένη η Γαλλία

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε ολοκληρωτικά μετά την ανάπαυλα, καθώς η Γαλλία εμφανίστηκε μεταμορφωμένη και μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να μειώσει αισθητά τη διαφορά. Στο 48ο λεπτό, ο Ολίσε πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μπαπέ, ο οποίος τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 4-1. Έξι λεπτά αργότερα, ο σούπερ σταρ των «Τρικολόρ» άφησε για λίγο τον ρόλο του εκτελεστή και δημιούργησε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, σερβίροντας έτοιμο τέρμα στον Μπαρκολά, ο οποίος μείωσε σε 4-2.

Ο ξέφρενος ρυθμός της αναμέτρησης συνεχίστηκε αμείωτος, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν διαρκώς ευκαιρίες. Στο 58' ο Χέντερσον απέκρουσε εντυπωσιακά την προσπάθεια του Ντεμπελέ, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Μενιάν απάντησε με σπουδαία επέμβαση στην κεφαλιά του Κόνσα. Οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη, με τον Ολίσε να απειλεί στο 61' και τον Ντεμπελέ στο 64', πριν ο Μπαπέ χτυπήσει ξανά στο 66ο λεπτό. Μετά από εξαιρετική συνεργασία με τον Ολίσε, ο Γάλλος επιθετικός εξαπέλυσε δυνατό σουτ, μειώνοντας ακόμη περισσότερο σε 4-3 και βάζοντας «φωτιά» στον μικρό τελικό.

Η Αγγλία έδειχνε να έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο του αγώνα, ενώ η Γαλλία συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά αναζητώντας την ισοφάριση. Ο Μπαπέ έφτασε πολύ κοντά στο χατ-τρικ τόσο στο 75ο όσο και στο 81ο λεπτό, όμως και στις δύο περιπτώσεις οι προσπάθειές του πέρασαν ελάχιστα εκτός στόχου. Ανάμεσα στις δύο αυτές φάσεις, ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε μόλις περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, ανάγκασε τον Μενιάν σε δύσκολη επέμβαση στο 80', υπενθυμίζοντας ότι και οι Άγγλοι εξακολουθούσαν να απειλούν.

Καθοριστική στιγμή

Η καθοριστική στιγμή του αγώνα ήρθε στο τελευταίο πεντάλεπτο, όταν ο Γκουστό ανέτρεψε τον Σπενς μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι υπέρ της Αγγλίας. Ο Σάκα ανέλαβε την εκτέλεση στο 87ο λεπτό, ήταν εύστοχος από τα έντεκα βήματα και ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ-τρικ, διαμορφώνοντας το 5-3 και δίνοντας ξανά σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Παρά το ισχυρό πλήγμα, οι Γάλλοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντεμπελέ με εξαιρετικό τελείωμα μείωσε σε 5-4, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ωστόσο, η τελευταία λέξη ανήκε στην Αγγλία. Στο 90+8', ο Μπέλιγχαμ εκμεταλλεύτηκε τους κενούς χώρους στην αντεπίθεση και διαμόρφωσε το τελικό 6-4, βάζοντας την υπογραφή του σε έναν μικρό τελικό που θα μείνει αξέχαστος για το πλούσιο θέαμα και τις διαδοχικές εναλλαγές συναισθημάτων.

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