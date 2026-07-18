Γαλλία vs Αγγλία στη διεκδίκηση ενός επάθλου παρηγοριάς.

Γαλλία και Αγγλία, από έναν... αναμενόμενο τελικό θα περιοριστούν στην αναμέτρηση για το χάλκινο μετάλλιο του κορυφαίου τουρνουά, στον 103ο αγώνα του Μουντιάλ 2026, στο Miami Stadium (18/7-00:00), διεκδικώντας ένα έπαθλο παρηγοριάς μετά την ήττα τους στους αντίστοιχους ημιτελικούς.

Είναι επίσης η τελευταία ευκαιρία του Κιλιάν Μπαπέ να προσθέσει στα οκτώ γκολ του και να ξεπεράσει τον Λιονέλ Μέσι (σ.σ: πρώτος αυτή τη στιγμή στην ισοβαθμία λόγω περισσότερων ασίστ) για να κερδίσει το «Χρυσό Παπούτσι», ενώ οι Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ - με έξι γκολ ο καθένας - μπορούν επίσης να διεκδικήσουν το βραβείο.

Η Γαλλία έκανε ένα δυνατό ξεκίνημα στο τουρνουά. Πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη με 3-1 επί της Σενεγάλης στον εναρκτήριο αγώνα, ακολουθούμενη από μια κυρίαρχη νίκη με 3-0 επί του Ιράκ, πριν κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλό της (9ος)συντρίβοντας τη Νορβηγία με 4-1.

Η Γαλλία ήταν εξίσου αδίστακτη στη φάση των νοκ άουτ, κερδίζοντας με 3-0 τη Σουηδία πριν ξεπεράσει δύσκολες προκλήσεις από την Παραγουάη και στη συνέχεια το Μαρόκο για να φτάσει στους τέσσερις.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ είχε μεγάλες ελπίδες να φτάσει σε έναν τρίτο συνεχόμενο τελικό και να επαναλάβει τον θρίαμβο της του 2018, αλλά η Ισπανία είχε άλλες ιδέες, κερδίζοντας τον ημιτελικό στο Ντάλας με 2-0.

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Η Αγγλία είχε ένα πιο γεμάτο ταξίδι στο τουρνουά. Τα «Τρία Λιοντάρια» κέρδισαν με 4-2 την Κροατία στον πρώτο τους αγώνα και στη συνέχεια προσγειώθηκαν με ισοπαλία χωρίς γκολ εναντίον της Γκάνας, αλλά παρόλα αυτά τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου τους (12ος) νικώντας τον Παναμά.

Δοκίμασαν μια τεράστια έκπληξη από την Λαϊκή Δημοκρστία του Κονγκό στη φάση των «32», πριν τα δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο τους οδηγήσει στην πρόκριση.

Στη συνέχεια, ήρθε μια συναρπαστική και δυναμική νίκη με 3-2 επί του Μεξικού στους «16» και μια ακόμη νίκη ανατροπής επί της Νορβηγίας μετά από παράταση στα προημιτελικά. Η Αργεντινή περίμενε στα ημιτελικά και αυτή τη φορά ήταν η Αγγλία που βρέθηκε στο λάθος άκρο μιας δραματικής ανατροπής.

Οι άλλες «μάχες» τρίτης θέσης

Η Γαλλία προετοιμάζεται για την τέταρτη εμφάνισή της στον αγώνα τρίτης θέσης, έχοντας κατακτήσει το μετάλλιο το 1958 εναντίον της Δυτικής Γερμανίας και το 1986 εναντίον του Βελγίου, ενώ έχασε από την Πολωνία το 1982.

Η Αγγλία θα αγωνιστεί για το... χάλκινο μετάλλιο για τρίτη φορά, έχοντας προηγουμένως χάσει από την Ιταλία το 1990 και το Βέλγιο το 2018.

Σημειώνεται πως η Αγγλία και η Γαλλία έχουν συναντηθεί 32 φορές και τρεις από αυτές ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Αγγλία κέρδισε έναν αγώνα της φάσης των ομίλων το 1966 με 2-0 με δύο γκολ του Ρότζερ Χαντ. Ήταν ξανά νικήτρια στην πρώτη φάση των ομίλων το 1982, με 3-1 χάρη σε δύο γκολ του Μπράιαν Ρόμπσον και ένα του Πολ Μάρινερ.

Η τελευταία τους αναμέτρηση ήρθε στα προημιτελικά του τουρνουά του 2022 στο Κατάρ, όταν η Γαλλία κέρδισε με 2-1, με τους Ορελιέν Τσουαμενί και Ολιβέρ Ζιρού να σκοράρουν...απέναντι στο πέναλτι του Κέιν, ο οποίος στη συνέχεια αστόχησε σε πέναλτι αργότερα.

Διαιτητής θα είναι ο ο Χεσούς Βελενθουέλα από τη Βενεζουέλα.