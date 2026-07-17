Δύο οικογένειες. Δύο κόσμοι. Μια σύγκρουση.

Η νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» έρχεται τη νέα σεζόν. Μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας.

Γεμάτη έντονα συναισθήματα, δυνατούς χαρακτήρες, μεγάλους έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, η σειρά έρχεται για να μας καθηλώσει.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή. Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η μικρή κόρη της, η Άννα, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα, ενώ η μεγάλη, η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη κι ανυπότακτη, αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που της χαράζουν οι άλλοι.

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Η ζωή τους αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις πιο ισχυρές κι εύπορες οικογένειες της πόλης. Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο αυστηρός πατέρας Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κουβαλούν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές.

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Καθώς οι δύο οικογένειες συναντιούνται, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται. Η φιλοδοξία, η αγάπη, οι ταξικές αντιθέσεις και τα κρυμμένα μυστικά θα δοκιμάσουν τις σχέσεις όλων.

Ο Alpha συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στη μυθοπλασία, παρουσιάζοντας σειρές με υψηλή αισθητική, έντονο συναίσθημα και ιστορίες που δημιουργούν ισχυρό δεσμό με το κοινό.