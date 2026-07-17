Οι συλλήψεις αφορούν περιστατικά σε Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Καβάλα, Αχαΐα, Ροδόπη, Κιλκίς και Αττική.

Ρεκόρ ημερήσιων συλλήψεων για υποθέσεις εμπρησμού από αμέλεια κατέγραψαν τα ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν εννέα συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα για ισάριθμα περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Οι συλλήψεις αφορούσαν συμβάντα σε οκτώ διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί μέσα σε μία ημέρα από τα ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής.

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ακολούθησαν ακόμη τέσσερις συλλήψεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ατόμων που συνελήφθησαν το διήμερο στους 13.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια και εξετάζουν κάθε περίπτωση εκδήλωσης αγροτοδασικής πυρκαγιάς με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Τα περιστατικά που οδήγησαν στις συλλήψεις καταγράφηκαν σε Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Καβάλα, Αχαΐα, Ροδόπη, Κιλκίς και Αττική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι περισσότερες περιπτώσεις συνδέονται με καθημερινές δραστηριότητες που εξελίχθηκαν επικίνδυνα, όπως καύσεις απορριμμάτων και υλικών, εργασίες με τροχούς ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψησταριάς, ρίψη πυροτεχνημάτων και άλλες ενέργειες χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Τα περιστατικά που προκάλεσαν μεγαλύτερη ανησυχία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από την Πυροσβεστική στα συμβάντα στη Θεσσαλονίκη και στα Βίλια Αττικής, ενώ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, όπου μια εργασία ρουτίνας φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά μεγάλης έκτασης λόγω έλλειψης προσοχής και μη τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

Όπως επισημαίνεται, και οι 13 υποθέσεις αφορούν εμπρησμούς από αμέλεια και όχι εκ προθέσεως ενέργειες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες πρόκλησης πυρκαγιών, καθώς από την αρχή του έτους περίπου το 92% των συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιάς αφορά περιστατικά αμέλειας.

Η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι η αποφυγή επικίνδυνων πρακτικών και η μεγαλύτερη προσοχή στις καθημερινές δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον περιορισμό των πυρκαγιών.

Έμφαση στην πρόληψη

Οι αρμόδιες αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των πολιτών και στην ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης, καθώς πολλές πυρκαγιές μπορούν να αποφευχθούν με την τήρηση απλών κανόνων ασφαλείας.

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες της Πολιτείας και η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο.