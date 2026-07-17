Από την πλευρά του, το Ισραήλ δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για τις σημερινές επιθέσεις στη Γάζα.

Οκτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν από ισραηλινή επιδρόμη στη Λωρίδα της Γάζας, στην περιοχή Νουσέιρατ κατά τη διάρκεια κηδείας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του παλαιστινιακού θύλακα, τα θύματα είχαν συγκεντρωθεί για την κηδεία ενός ανθρώπου που είχε χάσει τη ζωή του την ίδια μέρα από άλλη επίθεση των IDF.

Παράλληλα, τουλάχιστον ακόμη τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε άλλα σημεία της Γάζας, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των νεκρών από τις επιθέσεις της Παρασκευής (17/07) σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, σύμφωνα με γιατρούς.

{https://x.com/anadoluagency/status/2078170557267263849}

Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση στη Νουσέιρατ, κάνοντας λόγο για «βάναυση σφαγή» εναντίον πενθούντων και κάλεσε τους μεσολαβητές και τα Ηνωμένα Έθνη να παρέμβουν για τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα.

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Από τη πλευρά του Ισραήλ, δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο για το περιστατικό.

Νέες εντολές εκκένωσης μετά από ισραηλινές επιχειρήσεις

Εντολή εκκένωσης απομάκρυνσης κατοίκων καταγράφηκαν στην κεντρική Γάζα, με κατοίκους περιοχών ανατολικά του Ντέιρ αλ Μπαλάχ να αναφέρουν ότι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν drones για τη μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων, καλώντας τους πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, αρκετές οικογένειες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, αναζητώντας ασφαλέστερα σημεία εξαιτίας της έντασης και των στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Οι νέες απώλειες έρχονται να προστεθούν στον συνολικό απολογισμό των θυμάτων που, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, έχει ξεπεράσει τους 1.100 νεκρούς Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο.

Παρότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έχει περιορίσει τις μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι συγκρούσεις και οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του επικεντρώνονται σε στόχους της Χαμάς και άλλων ένοπλων ομάδων, ενώ αναφέρει ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από επιθέσεις ενόπλων οργανώσεων κατά την ίδια χρονική περίοδο.