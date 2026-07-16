Το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις ΗΠΑ, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, την ώρα που ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνομιλεί με την Ουάσινγκτον.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε λίγο μετά τις 21:00 (ώρα Ελλάδας) πως «οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και έκτη διαδοχική νύχτα, προκειμένου να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν».

Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, πύραυλοι έπληξαν μεταξύ άλλων περιοχές κοντά στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς- όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις του ναυτικού και των Φρουρών της Επανάστασης- ενώ στο στόχαστρο μπήκε και το νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ. Πλήγματα αναφέρθηκαν και στο Τσαμπαχάρ.

{https://x.com/CENTCOM/status/2077821502683042140?s=20}

Λευκός Οίκος: Το Ιράν συνομιλεί με τις ΗΠΑ, θέλει συμφωνία

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε πως η Τεχεράνη συνεχίζει να συνομιλεί με την Ουάσινγκτον και ότι θέλει συμφωνία.

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«Το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και εκφράζει την επιθυμία να κάνει συμφωνία μαζί μας, γιατί δέχονται καταστροφικά πλήγματα», δήλωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Η Λέβιτ πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών έγιναν επειδή το Ιράν παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία.

«Στο μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν ότι δεν θα εξαπολύουν πυρά σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ. Δυστυχώς, πήραν την τραγική απόφαση για εκείνους να το κάνουν αυτό. Και ο πρόεδρος δεν θα επιτρέψει να γίνονται πράξεις τρομοκρατίας στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να διασφαλίζει ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2077812623257829564}

Δημοσκόπηση αποτυπώνει την πολιτική αποτυχία του Τραμπ με το Ιράν

Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση αποτυπώνει πως ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν δεν έχει πείσει τους Αμερικανούς. Επανειλημμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει τονίσει πως η συμφωνία του Μπαράκ Ομπάμα με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά ήταν καταστροφική και εκείνος θα πετύχει μία πολύ καλύτερη. Τώρα, δημοσκόπηση των Washington Post-Ipsos δείχνει ότι οι Αμερικανοί έχουν διαφορετική άποψη.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 37% πιστεύει ότι η συμφωνία που θα πετύχει ο Τραμπ θα είναι χειρότερη, ενώ το 23% εκτιμά πως θα είναι καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα το 2015. Την ίδια στιγμή, το 12% των ερωτηθέντων απαντούν ότι οι συμφωνίες θα είναι περίπου οι ίδιες. Ακόμα και ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους υπάρχουν αμφιβολίες, αφού το 54% πιστεύει ότι ο Τραμπ θα πετύχει καλύτερη συμφωνία.

Αυτό το εύρημα συνοψίζει την αποτυχία του Τραμπ να επιχειρηματολογήσει υπέρ ενός πολέμου που εξελίσσεται ολοένα περισσότερο σε πολιτικό «βάρος», σχολιάζει το CNN.

Το 68% λέει ότι δεν άξιζε ο πόλεμος με το Ιράν

Το αμερικανικό δίκτυο σημειώνει πως και η συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν ήταν αντιδημοφιλής εκείνη την εποχή. Δημοσκόπηση του Pew Research Center τον Σεπτέμβριο του 2015 έδειξε πως το 49% των Αμερικανών δεν την ενέκριναν. Στις αρχές του 2016, σε έρευνα του Gallup, το 57% των ερωτηθέντων είχαν αυτή την άποψη.

Ο Τραμπ επιμένει να επιτίθεται σε αυτή τη συμφωνία με κάθε ευκαιρία, παρουσιάζοντάς την ως «ξεπούλημα» στην Τεχεράνη. «Είναι η χειρότερη συμφωνία που έχει υπογράψει ποτέ αυτή η χώρα», δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News.

Όμως, λίγοι πιστεύουν ότι εκείνος μπορεί να πετύχει καλύτερη συμφωνία, παρότι επένδυσε πολλά περισσότερα σε αυτό τον σκοπό. Ο Τραμπ ξεκίνησε πόλεμο, που κοστίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται το τέλος της σύγκρουσης. Παρόλα αυτά, οι Αμερικανοί φαίνεται να προτιμούν τη συμφωνία που πέτυχε ο Ομπάμα μόνο με διπλωματικά μέσα.

Την ίδια ώρα, η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 68% των Αμερικανών πιστεύει ότι δεν άξιζε να διεξαχθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Ποσοστό μεγαλύτερο από αυτά που έχουν καταγραφεί ποτέ για τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.