Το ευρηματικό βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον και δείχνει το καστ της Οδύσσειας να εξηγεί στο κοινό - με ρυθμό - και ιλιγγιώδη ταχύτητα την πλοκή.

Οι πρωταγωνιστές της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν με ένα εξαιρετικό βίντεο αφηγούνται μουσικά όλα όλα συμβαίνουν στην ταινία, όλα όσα απεικονίζονται δηλαδή στην επική ιστορία του Ομήρου.

Το ευρηματικό βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον και δείχνει το καστ να εξηγεί στο κοινό - με ρυθμό - και ιλιγγιώδη ταχύτητα την πλοκή.

Μέσα σε ένα μόλις λεπτό ο Ματ Ντέιμον, η Σαρλίζ Θερόν, η Λουπίτα Νιόνγκο, η Αν Χάθαγουέι, ο Τομ Χόλαντ, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο Ζεντάγια εξηγούν με απλά λόγια τον 10ετή αγώνα του Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη. Και όλα αυτά μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα με την ανάλογη αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη.

Το βίντεο είναι η πανέξυπνη καμπάνια για την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που έχει ακούσει πολλά για την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Η ίδια ηθοποιός έχει διπλό ρόλο καθώς υποδύεται και την Κλυταιμνήστρα.

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Στις αίθουσες η Οδύσσεια

Η πολυαναμενόμενη και πολυσυζητημένη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφορεί από σήμερα (16 /7) στις ελληνικές αίθουσες και μονοπωλεί το ενδιαφέρον των θεατών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως μαζί με την Οδύσσεια κυκλοφορούν δύο μόλις νέες ταινίες, ενώ οι υπόλοιπες είναι επανεκδόσεις.

Οι πρώτες κριτικές αποθεώνουν τη νέα ταινία του Νόλαν κάνοντας λόγο για ένα αριστούργημα που θα γράψει κινηματογραφική ιστορία. Η νέα υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

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Ο Νόλαν διασκευάζει το εμβληματικό έπος του Ομήρου με πρωταγωνιστές τους: Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα, Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένη, κ.ά.