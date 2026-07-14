O μεγαλύτερος γρίφος της Οδύσσειας του Νόλαν λύθηκε την ώρα των γυρισμάτων.

Οι ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν μπορεί να φαίνονται μεθοδικά σχεδιασμένες από την αρχή, αλλά αυτό ίσως να μην ίσχυε -πάντα- για την Οδύσσεια, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Ματ Ντέιμον.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Οδυσσέα στην επερχόμενη υπερπαραγωγή του Νόλαν, αποκάλυψε ότι, προς έκπληξή του, δεν είχε ιδέα για το πώς θα εξελιχθεί μια κρίσιμη σκηνή και ότι το κατάλαβε στην πράξη, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

{https://youtu.be/AyIZ9tiiN8I?si=bldXSY_y0J0IdJhI}

Η κλειστοφοβική σκηνή με τον Δούρειο Ίππο ήταν ένας γρίφος

Μιλώντας στο GamesRadar+, ο Ντέιμον αποκάλυψε ότι σκηνοθέτης δεν είχε κανένα σχέδιο για τη σκηνή με τον Δούρειο Ίππο, πριν από τα γυρίσματα.

«Ήταν η ερώτηση που είχα την ημέρα πριν από τα γυρίσματα», ανέφερε. «Είπα, 'Αύριο θα κάνουμε το Δούρειο Ίππο.' Πώς θα το κάνεις αυτό; Και ο Κρις [Νόλαν] απλά απάντησε, 'Δεν ξέρω'». Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι «ήταν ένα πραγματικό μάθημα» και ότι ο Νόλαν τους είπε «Απλώς θα μπούμε εκεί και θα το καταλάβουμε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Ιλιάδα του Ομήρου, ο πολυμήχανος Οδυσσέας λέει στους Έλληνες να χρησιμοποιήσουν ένα τεράστιο, ξύλινο άλογο -κούφιο στο εσωτερικό του- ώστε να κρυφτούν οι στρατιώτες και έτσι να μπουν μέσα στα τείχη της Τροίας. Σύμφωνα με το τρέιλερ, η Οδύσσεια του Νόλαν περιλαμβάνει μια παρόμοια σκηνή ως πρόλογο, η οποία είχε μείνει ως απωθημένο του, όταν παραλίγο να γυρίσει την Τροία με τον Μπραντ Πιτ ως Αχιλλέα.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, είχε αρχικά προσληφθεί από τη Warner Bros. για να σκηνοθετήσει την ταινία «Τροία» του 2004. Τελικά τα σχέδια δεν προχώρησαν και το πρότζεκτ κατέληξε στον Βόλφγκανγκ Πέτερσεν.

«Όταν λίγο έλειψε να σκηνοθετήσω την Τροία, σκεφτόμουν πολύ τον Δούρειο Ίππο και πώς θα τον απεικόνιζα ώστε να τον κάνω πιστευτό», έχει παραδεχτεί ο Νόλαν. «Έχω στο μυαλό μου την εικόνα αυτού του αλόγου να βυθίζεται στην άμμο εδώ και 20 χρόνια», συμπληρώνει.

Στην Οδύσσεια, ο Νόλαν επέλεξε την φυσική κατασκευή των σκηνικών αντί για CGI, έτσι κατασκεύασε αρκετούς Δούρειος Ίππους για το σετ, που έφταναν σε ύψος τα 10 μέτρα.

Ο Ντέιμον συνέχισε, «Μπήκαμε κυριολεκτικά εκεί μέσα, εγώ και τα παιδιά στριμωχτήκαμε, το ίδιο και ο Κρις με τον [διευθυντή φωτογραφίας Hoyte van Hoytema] – ο Hoyte είχε την κάμερα – και το καταφέραμε». Ο πρωταγωνιστής, μίλησε για το αίσθημα κλειστοφοβίας, που ένιωσαν όλοι τους εκείνη τη στιγμή, εντελώς αυθόρμητα... «Ο Hoyte κοίταζε μέσα από τον φακό, και ο Κρις ήταν ακριβώς δίπλα του. Το έφτιαξαν σε πραγματικό χρόνο. Ήταν τόσο ωραίο να το βλέπεις. Αν το είχαμε προγραμματίσει, δεν νομίζω ότι θα είχε την ίδια ενέργεια», θυμάται.

Η Οδύσσεια θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες, την Πέμπτη 16 Ιουλίου.