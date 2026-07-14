Θα επιστρέψει άραγε και ο Ρόμπερτ Ένγκλουντ, ο αιώνιος Φρέντι Κρούγκερ;

Ο εμβληματικός Freddy Krueger (Φρέντι Κρούγκερ) ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη από την Paramount Pictures η οποία εξασφάλισε τα αμερικανικά δικαιώματα του αρχικού σεναρίου του «A Nightmare on Elm Street» (Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες), αναθέτοντας την αναβίωση του θρυλικού franchise τρόμου στη νεοσύστατη Paramount Primal.

Τα δικαιώματα παραχωρήθηκαν από την οικογένεια του Γουές Κρέιβεν και συγκεκριμένα από τη σύζυγο του δημιουργού, Ίγια Λαμπούνκα και τον γιο του, Τζόναθαν. Το δίδυμο θα αναλάβει την παραγωγή της ταινίας σε συνεργασία με τον δικηγόρο και παραγωγό Μαρκ Τόμπεροφ, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάκτηση των πνευματικών δικαιωμάτων του αρχικού φιλμ από την οικογένεια του σκηνοθέτη το 2019.

Η μέχρι στιγμής άτιτλη ταινία βρίσκεται ήδη σε φάση ανάπτυξης από την Paramount Primal των J.D. Lifshitz και Raphael Margules, οι οποίοι θα έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών. Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές θα βασίζεται στην αρχική ταινία του 1984.

{https://youtu.be/dCVh4lBfW-c?si=XVYhCnZPv2c5AvlA}

«Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τον κόσμο του «A Nightmare on Elm Street» σε μια νέα και απόλυτα αφοσιωμένη γενιά θεατών. Ξέρουμε ότι ο Γουές θα ήταν ενθουσιασμένος βλέποντας πώς ο τρόμος παίρνει τη θέση που του αξίζει εδώ και καιρό στο πολιτιστικό στερέωμα», ανέφερε η σύζυγος του Αμερικανού δημιουργού σε δήλωσή της.

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Ο Κρούγκερ έχει εμφανιστεί σε εννέα ταινίες, καθώς και σε τηλεοπτική σειρά και βιντεοπαιχνίδια. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη ήταν το 2010 στο reboot του «A Nightmare on Elm Street» με την Ρούνι Μάρα το οποίο απέφερε έσοδα άνω των 117 εκατομμυρίων δολαρίων με προϋπολογισμό 35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το Variety, η New Line είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν τις ταινίες του franchise και διατηρεί τα διεθνή δικαιώματα. Η Paramount βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς της μητρικής εταιρείας της New Line, της Warner Bros. Discovery.