Ο Τομ Κρουζ χρειάστηκε 40 χρόνια για να μπορέσει να φορέσει τις μπότες του Digger Rockwell.

Ο Τομ Κρουζ έπρεπε να... σκάψει βαθιά για τον τελευταίο του πρωταγωνιστικό ρόλο στο Digger του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου.



Η Warner Bros. μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας «κωμωδίας καταστροφικών διαστάσεων», όπως έχει περιγραφεί και πραγματικά τρομάξαμε να αναγνωρίσουμε τον διάσημο σταρ του Top Gun και του Mission Impossible.

«Όλα αλλάζουν», λέει ο Digger του Κρουζ στην αρχή του κλιπ, θέτοντας τους όρους. «Μια μέρα είσαι μια γάτα, ή ένας βασιλιάς. Την επόμενη μέρα, είσαι απλώς στάχτη σε ένα κουτί», πολύ αισιόδοξη έναρξη...



Στην επερχόμενη ταινία, ο Κρουζ αναλαμβάνει έναν διαφορετικό και ασυνήθιστο ρόλο από ό,τι μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια που μόνο σπαθιά δεν έχει καταπιεί. Εδώ μεταμορφώνεται σε έναν εκκεντρικό, ηλικιωμένο βαρόνο πετρελαίου, με έντονη προφορά του αμερικανικού νότου, μεγάλη κοιλιά και λιγοστά λευκά μαλλιά, χάρη στο μακιγιάζ και σε όλα αυτά τα προσθετικά που φοράει. Το όνομά του είναι Digger Rockwell και μάλλον έχει προκαλέσει μια τεράστια παγκόσμια οικολογική καταστροφή.

Όταν ο λοιπόν ο Digger μαθαίνει ότι έχει προκαλέσει σημαντική μετακίνηση ενός παγετώνα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είναι και πολύ ανήσυχος. «Αυτός ο παγετώνας εκεί στη Γροιλανδία μετατοπίζεται πέντε πόδια. Τώρα, αυτό το γραφείο μπροστά μου είναι μεγαλύτερο από πέντε πόδια. Το πουλί μου είναι το ένα δέκατο αυτού του μεγέθους», λέει, και συνεχίζει «Τι; Θέλεις να κλείσω μια πλατφόρμα δισεκατομμυρίων δολαρίων για κάτι δέκα φορές μεγαλύτερο από το πέος μου;». (Η μεγαλύτερη ανησυχία του Digger είναι η αρχαία λευκή γάτα του, που μπορεί να έχει από «δύο εβδομάδες έως πέντε λεπτά» ζωής).

Ο Τζον Γκούντμαν υποδύεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ που είναι συνδυασμός Τραμπ και Τζο Μπάιντεν και παρακαλεί τον χαρακτήρα του Κρουζ να διορθώσει το χάος που έχει προκαλέσει. «Ο Digger μας έβαλε όλους σε αυτό το χάλι και ο Digger θα μας βγάλει πάλι από αυτό», φωνάζει ο Γκούντμαν αφού μάθει ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 18 τρισεκατομμύρια δολάρια για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση.

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{https://youtu.be/qORTe1wW3Wg?si=CmwOL-04pTtZuDEN}

«Αυτή η ταινία είναι ο λόγος που ήθελα να κάνω ταινίες… Πρέπει να πω, χρειάστηκαν 40 χρόνια για να μπορέσω να φορέσω τις μπότες του Digger Rockwell», έχει δηλώσει ο Κρουζ για τον ρόλο του.



Το Digger αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.