Ο Τομ Κρουζ πρωταγωνιστεί στο Digger, μια «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων».

Η επερχόμενη ταινία του Τομ Κρουζ, Digger, επιτέλους απέκτησε το πρώτο της teaser, δίνοντας μια πιο αποκαλυπτική ματιά στον αγνώριστο -ομολογουμένως- ηθοποιό.

Στο Digger, μια «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», όπως έχει περιγραφεί, ο Κρουζ συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη του Birdman και του The Revenant, Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου.



Το teaser βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα ξεκινά με ένα εκτενές μοντάζ από σκηνές της λαμπρής καριέρας του ηθοποιού, από ταινίες όπως το Top Gun, το Jerry Maguire, το Mission Impossible μέχρι και από το Interview with the Vampire.

Στη συνέχεια, ακούμε τη φωνή του Eugene Kittridge από το Mission: Impossible - The Final Reckoning να λέει: «Όλα όσα είσαι, όλα όσα έχεις κάνει, έχουν φτάσει σε αυτό», πριν δούμε την πρώτη σκηνή από το Digger.



Ο χαρακτήρας του Τομ Κρουζ, Digger Rockwell, κάνει την εμφάνισή του υπό τους ήχους του τραγουδιού «Money for Nothing» των Dire Straits o οποίος φαίνεται να μπαίνει σε ένα λευκό κτήριο και να τον υποδέχεται ένα θυμωμένο πλήθος.

Σε επόμενο πλάνο, τον βλέπουμε σε ένα γραφείο, φορώντας κοστούμι και καουμπόικο καπέλο να λέει: «Όταν όλα αποτυγχάνουν, τους χτυπάς με την αλήθεια. Χτύπα τους με την σκληρή αλήθεια».

Αν και δεν υπάρχει κοντινό πλάνο του Κρουζ, μπορούμε να διακρίνουμε ότι έχει γίνει αγνώριστος ως ηλικιωμένος δισεκατομμυριούχος με φαλάκρα, γκρίζα μαλλιά, περισσότερα κιλά και προσθετική μύτη. Επίσης, η προφορά του είναι κάτι που πραγματικά αξίζει να ακούσετε στο παρακάτω βίντεο.

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{https://youtu.be/Pd4Olzi0HEc?si=Je3WQ3nueDEImVnH}



Το πλήρες τρέιλερ της ταινίας θα κυκλοφορήσει στις 13 Ιουλίου.

Ο Digger είναι ο πιο επικίνδυνος ρόλος του Τομ Κρουζ

Μιλώντας στο CinemaCon 2026 τον περασμένο Απρίλιο, ο Ινιάριτου παραδέχτηκε ότι: «Βλέποντας τον Τομ Κρουζ να γίνεται ο Digger Rockwell, δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό». Επισημαίνοντας ότι ο Κρουζ είναι γνωστός για τις «ατρόμητες» σκηνές δράσης του στις ταινίες Mission Impossible, ο σκηνοθέτης πρόσθεσε: «Ενσαρκώνοντας αυτόν τον χαρακτήρα, είναι μια άλλη μορφή ατρόμητου… αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να είναι η πιο απαιτητική, επικίνδυνη πράξη του».

Ο ίδιος ο Κρουζ είπε για την ταινία «είναι τρελή, είναι αστεία, και ανυπομονώ να την δείτε όλοι σας».

Ο ο Ινιάριτου μιλώντας στο Deadline Hollywood στο Φεστιβάλ Καννών τον Μάιο, μοιράστηκε ότι: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια βίαιη, άγρια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων. Είναι τρελό. Είναι τρομακτικό και αστείο και όμορφο. Ξέρω ότι η κωμωδία δεν είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος από μένα ή τον Τομ, και η δημιουργία αυτού του φιλμ ήταν τρομακτική για μένα. Αλλά δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι, και κάθε ταινία θα πρέπει να σε τρομάζει λίγο. Ένιωσα ότι το Birdman ήταν μια κωμωδία, μια σκοτεινή κωμωδία, και αυτή ήταν προκλητική με αυτόν τον τρόπο» και πρόσθεσε: «Ο Τομ με κάνει να γελάω κάθε μέρα. Η γκάμα που ανακάλυψα δουλεύοντας με τον Τομ είναι πρωτοφανής για μένα ως σκηνοθέτη. Ήμουν τόσο απίστευτα εντυπωσιασμένος και χαρούμενος».

{https://www.instagram.com/tomcruise/p/DZ7wLLqBDpc/}



Στη σύνοψη της ταινίας αναφέρεται: «Ο Digger αφηγείται την ιστορία του πιο ισχυρού ανθρώπου στον κόσμο καθώς ξεκινά μια φρενήρη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει καταστρέψει τα πάντα».

Το Digger σηματοδοτεί την πρώτη ταινία του Κρουζ εκτός των σειρών Mission: Impossible ή Top Gun από το 2017, όταν πρωταγωνίστησε στις ταινίες American Made και The Mummy. Είναι επίσης η πρώτη του συνεργασία με τον τετράκις βραβευμένο με Όσκαρ, Ινιάριτου.



Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο.



