Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας στους κινηματογράφους για το remake του «The Blair Witch Project».

Όπως γνωρίζαμε και είχαμε ξαναγράψει τον περασμένο Απρίλιο, ένα νέο remake του «The Blair Witch Project» ετοιμάζεται να στοιχειώσει τις αίθουσες το επόμενο φθινόπωρο.

Τώρα η Lionsgate, που θα αναβιώσει την ταινία υπερφυσικού τρόμου, ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρεμιέρας στους κινηματογράφους για τις 24 Σεπτεμβρίου 2027, με ένα ανατριχιαστικό teaser στα social media.

{https://www.instagram.com/reel/DZ7rOb4T26i}

Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν αποκαλυφθεί, ωστόσο ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group, Άνταμ Φόγκελσον, έχει περιγράψει την ταινία ως μια «νέα οπτική» που θα «ξανασυστήσει αυτό το κλασικό φιλμ τρόμου σε μια νέα γενιά».



Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Ντίλαν Κλαρκ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από το YouTube και είναι γνωστός κυρίως για τα τρόμου μικρού μήκους «Story Time» και «Portrait of God» τα οποία θα γίνουν ταινίες. Το σενάριο είναι του Κρις Θόμας Ντέβλιν, ωστόσο, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι στους εκτελεστικούς παραγωγούς συναντάμε τους δημιουργούς της ταινίας του 1999 Εντουάρντο Σάντσεζ, Ντάνιελ Μάιρικ και Γκρεγκ Χέιλ, μαζί με τα μέλη του αρχικού καστ της ταινίας Τζόσουα Λέοναρντ και Μάικλ Σι Γουίλιαμς. Επίσης, την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Τζέισον Μπλαμ Jason Blum της Blumhouse Productions και ο μετρ του τρόμου Τζέιμς Γουάν (Insidious, Conjuring, κ.ά.).

Το The Blair Witch Project με το απίθανο μάρκετινγκ

Η ταινία του 1999 υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία του ανεξάρτητου αμερικανικού –και όχι μόνο– σινεμά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το The Blair Witch Project έσκασε σαν (μεταμεσονύκτια) βόμβα στο Φεστιβάλ του Σάντανς και κατέγραψε εισπράξεις που άγγιξαν τα 250 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια κλίμακα, με τον αρχικό προϋπολογισμό να μην ξεπερνά τις 35 χιλιάδες. Παράλληλα, πυροδότησε ένα επιτυχημένο και πολυμορφικό franchise, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο σίκουελ (Book of Shadows: Blair Witch 2 του 2000 και το Blair Witch του 2016), μυθιστορήματα, κόμικ και βιντεοπαιχνίδια, ενώ λειτούργησε τόσο ως ποπ ορόσημο για μια ολόκληρη εποχή όσο και ως μια διαχρονική πηγή επιρροής για πολλές ταινίες τρόμου των επόμενων δεκαετιών.

Η ταινία στηρίχτηκε στην ιδέα ενός ψευδο-ντοκιμαντέρ που θα αφηγείται μια μετέωρη και ανολοκλήρωτη ιστορία φρίκης, με βασικό θεμέλιο την τεχνική του κατασκευασμένου found footage, που θα προσέδιδε όχι μόνο μια έντονη νότα ρεαλισμού, αλλά και την απαραίτητη διάσταση της βασανιστικής εκκρεμότητας.

Το The Blair Witch Project έμεινε στην ιστορία για την αδιανόητα πρωτοποριακή και προβοκατόρικη στρατηγική μάρκετινγκ που υιοθέτησε, αξιοποιώντας στο έπακρο τις πρωτόγνωρες –εκείνη την εποχή– δυνατότητες του διαδικτύου. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι τρεις πρωταγωνιστές (που παίζουν στην ταινία με τα αληθινά τους ονόματα!) αναφέρονταν ως αγνοούμενοι στο IMDb, όπως και στις προωθητικές αφίσες, ενώ η ιστοσελίδα της ταινίας ήταν γεμάτη με «δημοσιογραφικά άρθρα» και «συνεντεύξεις» που προσπαθούσαν να διαλευκάνουν το ανατριχιαστικό μυστήριο.

{https://youtu.be/MBZ-POVsrlI?si=TwUZCaCa79wrohPM}

H ιστορία του The Blair Witch Project

Στις 21 Οκτωβρίου 1994, τρεις νέοι κινηματογραφιστές περιπλανούνται πεζοί στο δάσος Black Hills με σκοπό να γυρίσουν ένα ντοκιμαντέρ για έναν σκοτεινό τοπικό θρύλο: αυτή είναι η τελευταία φορά που κάποιος τους βλέπει ζωντανούς. Έναν χρόνο αργότερα, έρχεται το αρχειακό υλικό που είχαν τραβήξει, σαν μια ανατριχιαστική μαρτυρία-διαθήκη.

Ένα πενθήμερο εφιαλτικό ταξίδι, σε φιλμ 16 χιλιοστών, από το οποίο ξεπροβάλλει μια πραγματικότητα πιο τρομακτική από κάθε φαντασία. Οι τρεις κινηματογραφιστές αγνοούνται ακόμη...