Ο 26χρονος σκηνοθέτης έγραψε την ταινία ενώ εργαζόταν σε ένα καφέ.

Αυτές τις ημέρες, όλοι μιλούν για το Obsession. μια νέα ταινία τρόμου έχει γίνει talk of the town στο διαδίκτυο, σε παρέες, στα κινηματογραφικά πηγαδάκια. Με λίγα λόγια, οι θεατές έχουν πάθει πραγματική εμμονή!



Η νέα ταινία τρόμου, που βγήκε στις αίθουσες στις 15 Μαΐου, αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Curry Barker. Και τι ντεμπούτο! Το Obsession αυτή τη στιγμή στο Rotten Tomatoes συγκεντρώνει βαθμολογία 96% (από 225 κριτικές, ενώ το σκορ από τους (5.000) φαν αγγίζει το 94%.

Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν αρκούν για να σας πείσουν, τότε ίσως το κάνει η σαρωτική επιτυχία στο box office!

Το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της στις ΗΠΑ, η ταινία έφτασε τα 17,1 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στη δεύτερη εβδομάδα προβολής το νούμερο αυτό αυξήθηκε κατά 39%, αγγίζοντας τα 23,9 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι αυτή τη στιγμή, η ταινία έχει αποφέρει περισσότερα από 68 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία και συνεχίζει με φόρα.



Το low budget Obsession, χωρίς να έχει κάποιο τρανταχτό μπροστά ή πίσω από τις κάμερες, έχει επιτύχει το αδιανόητο για ταινία τρόμου! Με μια δυναμική που όσο περνούν οι μέρες αυξάνεται αντί να μειώνεται έχει καταφέρει πετύχει αριθμούς ρεκόρ που μόνο ένα blockbuster το κάνει.

Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν με το Sound of Freedom του 2023, το οποίο ανέβηκε όχι μόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του αλλά και το τρίτο. Βασικά, έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που οποιαδήποτε ταινία έχει επιτύχει αυτό το απίστευτο κατόρθωμα. Σκεφτείτε όλες τις ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει σε αυτό το διάστημα - το 2024, το 2025, κ.λπ.- οι οποίες είχαν τα υψηλότερα έσοδά τους το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας τους και στη συνέχεια είδαν αυτόν τον αριθμό να μειώνεται.

Όλα αυτά για μια ταινία που κόστισε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια για να παραχθεί (την οποία η Focus αγόρασε στη συνέχεια για πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια). Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βγάλει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια και θα γίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες και επιτυχημένες ταινίες τρόμου της πρόσφατης κινηματογραφικής ιστορίας. Ξέχασέ το. Όχι μόνο «ταινίες τρόμου»... «Ταινίες», γενικά!

Στην Ελλάδα, το Obsession θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιουνίου και ακολουθεί τον Bear (Michael Johnston) έναν αθεράπευτα ρομαντικό και απελπισμένα ερωτευμένο νεαρό άντρα ο οποίος κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρο του: να κερδίσει το κορίτσι που του αρέσει, τη Nikki (Inde Navarrette). Πολύ σύντομα όμως, θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα...

{https://youtu.be/W8Ebn8H-9oo?si=7k40bFNt41S9b7Ck}

Ο Curry Barker έγραψε το Obsession ενώ εργαζόταν σε ένα καφέ

Όταν ο Barker πρότεινε την ιδέα του Obsession στον παραγωγό, εργαζόταν σε ένα καφέ, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε καθόλου α παραδώσει μια καταπληκτική ιστορία που έχει γίνει πραγματική... εμμονή.

Ο 26χρονος σκηνοθέτης μίλησε για το πώς προέκυψε η ευκαιρία να δημιουργήσει το Obsession:



«Ξεκίνησε απλά ως μια ιδέα που είχα», είπε ο Barker και συνέχισε «μετά εξελίχθηκε κάπως ως μια μικρού μήκους ταινία. Ο James Harris ήταν ένας παραγωγός που επικοινώνησε με τον μάνατζέρ μου και είπε, "Έχω αυτό το πρόγραμμα που κάνω όπου βασικά επιλέγω έναν ανερχόμενο σκηνοθέτη με βάση τις μικρού μήκους ταινίες του, και του δίνω ένα πολύ μικρό ποσό χρημάτων για να κάνει μια ταινία. Είδα το [μικρού μήκους του Barker, The Chair], και θα ήθελα πολύ να κάνω μια ταινία μεγάλου μήκους βασισμένη στο The Chair". Άκουσα αυτή την ευκαιρία και σκέφτηκα ότι αυτό είναι καταπληκτικό, αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την ιδέα του Obsession που έχω στο μυαλό μου, οπότε μπορώ να σας την προτείνω αντί γι' αυτό;". Και έτσι του πρότεινα το Obsession».



Ο Barker ανέφερε ότι άρεσε στον παραγωγό James Harris αρκετά η ιδέα της ταινίας και του είπε «ok, γράψε το σενάριο και θα δούμε». «Έτσι άρχισα να δουλεύω το σενάριο. Ήταν σκληρή δουλειά. Δούλευα στο καφέ, και όταν γύριζα σπίτι, καθόμουν και έγραφα το σενάριο. Έγινε τόσο σημαντικό για μένα. Ακόμα και τότε, η πίεση ήταν κάπως έντονη, απλώς και μόνο επειδή αναγνώρισα αυτή την ευκαιρία. Αλλά δεν υπήρχε καμία περίπτωση να [πιστεύω] ότι θα κυκλοφορούσε παγκόσμια».

Δείτε όσο λέει ο 26χρονος σκηνοθέτης στο Seen on the Screen της Jacqueline Coley:



{https://youtu.be/DbHE24KQnuU?si=2u_ZHaPWKJiwH11c}