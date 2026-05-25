Το όνομα του Ίντρις Έλμπα ήταν από τα πρώτα που ακούγονταν έντονα για το ρόλο του Τζέιμς Μποντ, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο Ίντρις Έλμπα σπάει τη σιωπή του σχετικά με τις φήμες για την επόμενη ταινία Τζέιμς Μποντ. Τον τελευταίο -πολύ- καιρό, θαυμαστές, διαδίκτυο και στοιχηματικές επανειλημμένα ανέφεραν το όνομά του σε συζητήσεις σχετικά με το ποιος θα πρέπει να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ ως επόμενο 007, αλλά τώρα, με την αναζήτηση να βρίσκεται και επίσημα σε εξέλιξη από την Amazon, ο ηθοποιός μιλάει ανοιχτά και βάζει τα πράγματα στη σωστή τους θέση.

Μιλώντας στο People, ο Έλμπα ξεκαθάρισε ότι «Ειλικρινά, δεν συμμετείχα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ήμουν ποτέ στη κούρσα [της διαδοχής]». Ο σταρ του Hijack ανέλυσε γιατί το όνομά του δεν είναι πλέον μέρος της συζήτησης, περιγράφοντας την αλλαγή κατεύθυνσης από τους παραγωγούς. «Το όνομά μου δεν είχε πέσει στο τραπέζι καθόλου, ψάχνουν για πιο νέους [ηθοποιούς] και τους εύχομαι όλη την τύχη του κόσμου. Ανυπομονώ — θα είναι καταπληκτικό».

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγο μετά την επιβεβαίωση ότι η Amazon MGM Studios ξεκίνησε (επίσημα) την αναζήτηση του επόμενου 007. «Η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μπονυ είναι σε εξέλιξη», ανακοίνωσε το στούντιο. «Ενώ δεν σκοπεύουμε να σχολιάσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας casting, είμαστε ενθουσιασμένοι να μοιραστούμε περισσότερες ειδήσεις με τους θαυμαστές του 007 μόλις έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Η Amazon ανέθεσε στη διευθύντρια καστ Νίνα Γκολντ να ηγηθεί της αναζήτησης του επόμενου Μποντ, η οποία, μιλώντας στο Deadline, επισήμανε δύο σημαντικά πράγματα: πρώτον, ο ηθοποιός πρέπει να «έχει sex appeal» και δεύτερον πρέπει να είναι αρκετά νέος ώστε να υποδυθεί τον ρόλο σε τρεις τουλάχιστον επόμενες ταινίες.

Η Γκολντ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και κατανοεί απόλυτα τις πολυπλοκότητες των μεγάλων κινηματογραφικών σειρών. Επίσης, είναι γνωστή κυρίως για τη συμβολή της στη διαμόρφωση του κόσμου του Westeros στην επική σειρά «Game of Thrones» του HBO. Στα πρότζεκτ της περιλαμβάνονται η σειρά του Netflix «The Crown», καθώς και πέντε ταινίες της σειράς «Star Wars». Στην τελευταία αυτή δουλειά, επέλεξε την Daisy Ridley για το ρόλο της Rey στην ταινία «The Force Awakens». Ακόμα, ήταν εκείνη που επέλεξε το καστ στις ταινίες «Les Misérables», «The Martian» και «Conclave» και ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τη δουλειά της στην ταινία «Hamnet» το 2025 — το πρώτο έτος που η Ακαδημία απένειμε βραβείο για το κάστινγκ.

Θυμίζουμε ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ υποδύθηκε τον Μποντ σε πέντε ταινίες, ξεκινώντας με το Casino Royale το 2006 και τελειώνοντας με το No Time to Die το 2021.

Το όνομα του Ίντρις Έλμπα κυκλοφορούσε ως φαβορί μαζί με ονόματα όπως ο Τζέιμς Νόρτον, ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο Τομ Χάρντι και στη συνέχεια ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Επίσης, πρόσφατα αναφέρθηκε ότι ο Τομ Φράνσις, ένας σχετικά νέος ηθοποιός, έκανε ήδη οντισιόν για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ στην επερχόμενη 26η ταινία του franchise.