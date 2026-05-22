Οι Μικρές Ανάσες (Life In A Beat) είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αμέρισσας Μπάστα, μετά από επτά ταινίες μικρού μήκους που έχουν βραβευθεί σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ, και ένα ντοκιμαντέρ. Αποτελεί μια δυναμική ιστορία ενηλικίωσης και διεκδίκησης της αυτοδιάθεσης, σε μια εποχή όπου το γυναικείο σώμα και η γυναικεία φωνή εξακολουθούν να αποτελούν πεδία διαπραγμάτευσης.

Μια ταινία που αναπνέει στον παλμό της πόλης, με ένα soundtrack που αποτυπώνει την ενέργεια, την αγανάκτηση και την ελπίδα για το αύριο και έχει κερδίσει πέντε υποψηφιότητες στα βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, στις κατηγορίες Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, Α' Γυναικείου Ρόλου για την Ελίνα Τσιορμπατζή, Σεναρίου και Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Αντώνη Τσιοτσιόπουλο,

Λίγα λόγια για την ταινία

Η Λένα είναι 20 ετών και ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δουλεύει σε ένα τοπικό σουπερμάρκετ και τα βγάζει δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά ασφυκτική. Το μόνο που θέλει είναι να φύγει και να ξεκινήσει τη δική της ζωή.



Όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, βρίσκεται μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν είχε φανταστεί. Καθώς προσπαθεί να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της, η Λένα περιπλανιέται σε μια πόλη που δεν σταματά να κινείται γύρω της, αναζητώντας έναν τρόπο να κρατήσει τον έλεγχο της ζωής της.



Με ματιά τρυφερή αλλά και αμείλικτα ρεαλιστική και ρυθμό που ακολουθεί τον ίδιο τον παλμό της πόλης, η ταινία μιλάει για τις μικρές καθημερινές μάχες μιας νέας γυναίκας που προσπαθεί να σπάσει τα όρια του κόσμου στον οποίο μεγάλωσε και να χαράξει τον δικό της δρόμο.



Πρωταγωνιστούν: Ελίνα Τσιορμπατζή, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Τζέο Πακίτσας, Δημήτρης Κίτσος, Luli Bitri, Μαρίνα Μακρή, Γιώργος Πυρπασόπουλος



Διάρκεια: 92’



Η ταινία κυκλοφορεί στις 4 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.