Οι αφίσες αποτελούν μέρος καμπάνιας του κόμματος Italia Viva του Ματέο Ρέντσι και έχουν στόχο να αναδείξουν ζητήματα όπως οι καθυστερήσεις στα τρένα και η οικονομία, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις και κατηγορίες για προπαγάνδα και λογοκρισία.

Έντονο θέμα συζήτησης στα ιταλικά και όχι μόνο social media έχει προκαλέσει η τοποθέτηση μεγάλων διαφημιστικών αφισών σε σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ιταλίας, οι οποίες συνδέουν την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι με τον φασίστα ηγέτη Μπενίτο Μουσολίνι.

Οι αφίσες, με γραμματοσειρά που παραπέμπει σε προπαγάνδα της δεκαετίας του 1930, φέρουν το σύνθημα «Όταν ήταν εκείνη…», μια φράση που χρησιμοποιείται ειρωνικά για να συγκριθεί το παρόν με την περίοδο του Μουσολίνι, με αιχμές για τη λειτουργία των ιταλικών σιδηροδρόμων.

Μία από τις αφίσες έγραφε χαρακτηριστικά: «Όταν ήταν εκείνη, τα τρένα καθυστερούσαν», αναφερόμενη στα μεγάλα προβλήματα ακρίβειας των δρομολογίων. Σύμφωνα με στοιχεία καταναλωτικών οργανώσεων, πάνω από ένα στα πέντε τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ιταλία έφτασε με καθυστέρηση το προηγούμενο έτος.

Άλλες αφίσες της καμπάνιας, που αφορούν ζητήματα όπως οι φόροι, ο πληθωρισμός και οι προοπτικές των νέων, παραμένουν αναρτημένες. Η καμπάνια ανήκει στο μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης «Italia Viva», του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι, και έχει στόχο τη χρηματοδότηση μέσω φορολογικής επιλογής 0,2% που μπορούν να κατευθύνουν οι πολίτες σε πολιτικά κόμματα.

Η πολιτική ένταση αυξήθηκε καθώς το κόμμα της Μελόνι, «Αδέρφια της Ιταλίας», έχει ιστορικές ρίζες που συνδέονται με το «Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα», γεγονός που αξιοποιείται επικοινωνιακά από την αντιπολίτευση.

Η Italia Viva υποστηρίζει ότι η καμπάνια της έχει στόχο να αναδείξει προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα κατηγορεί την κυβέρνηση για προσπάθεια λογοκρισίας μέσω αντιδράσεων στις αφίσες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία των ιταλικών σιδηροδρόμων δήλωσε ότι δεν έλαβε επίσημες κυβερνητικές καταγγελίες για τις αφίσες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αφίσες αφαιρέθηκαν επειδή θεωρήθηκαν επιζήμιες για τη φήμη του σιδηροδρόμου.

Η εφημερίδα La Stampa δημοσίευσε επιστολή της Μελόνι, στην οποία ανέφερε ότι δεν ενοχλήθηκε από την καμπάνια και μάλιστα συνεχάρη τον Ρέντσι για την ιδέα του.

Από την πλευρά του, ο Ματέο Ρέντσι δήλωσε ότι ελπίζει να συνεχιστεί η καμπάνια χωρίς παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών στις καθυστερήσεις των τρένων.