Ένα ιδιαίτερος τοπικός κανονισμός στο νησί Στρόμπολι διέκοψε το πάρτυ του Μικ Τζάγκερ.

Πάρτι στο οποίο συμμετείχε ο θρύλος της ροκ, Μικ Τζάγκερ, διέκοψε η αστυνομία στο νησί Στρόμπολι της Ιταλίας λόγω... απαγόρευσης της μουσικής.

Ο frontman των The Rolling Stones βρισκόταν στο νησί των Αιολίδων Νήσων για τα γυρίσματα της ταινίας «Three Incestuous Sisters», στην οποία συμμετέχει ως ηθοποιός. Το βράδυ της Τετάρτης (20/05), ο Μικ Τζάγκερ γιόρταζε την ολοκλήρωση των γυρισμάτων μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του, ανάμεσά τους οι Τζος Ο΄Κόνορ, Τζέσι Μπάκλεϊ, Σίρσα Ρόναν, Ντακότα Τζόνσον και Ισαμπέλα Ροσελίνι, όταν αστυνομικοί έφτασαν στον χώρο και ζήτησαν να σταματήσει η μουσική μουσικής τις Τετάρτες που έχει επιβάλει ο δήμαρχος του νησιού.

{https://x.com/rep_palermo/status/2057515845056889312}

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η μουσική έπαιζε από μικρό ηχείο και σε χαμηλή ένταση. Παρά την έκπληξη και την αμηχανία που προκάλεσε η παρέμβαση, οι παρευρισκόμενοι συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αρχών.

Η πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης «Pro Loco Amo Stromboli», Ρόζα Ολίβα, επέκρινε την απόφαση των αρχών, δηλώνοντας πως το περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το νησί «τιμωρείται στις στιγμές διεθνούς προβολής του», αντί να αξιοποιείται η ευκαιρία για την ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως σημείωσε, «ένα νησί διεθνούς σημασίας όπως το Στρόμπολι αξίζει διοίκηση που ενθαρρύνει τον διάλογο και στηρίζει τις τοπικές κοινότητες, αντί να καταφεύγει σε τιμωρητικές παρεμβάσεις».

Με πληροφορίες του Guardian