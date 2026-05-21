Περιφερειακό Δικαστήριο στην Τουρκία αποφάσισε να απομακρύνει προσωρινά από τα καθήκοντά του τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, και την τρέχουσα διοίκηση του κόμματος.

Παράλληλα με την ίδια απόφαση, επαναφέρει τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και τη διοίκησή του εν αναμονή της τελικής δικαστικής απόφασης στην υπόθεση του συνεδρίου του CHP.

Το 36ο Αστικό Τμήμα του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Άγκυρας ολοκλήρωσε την έφεση στην επανεξέταση μιας απόφασης κατώτερου δικαστηρίου που εκδόθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2025 από το 42ο Πρωτοδικείο της Άγκυρας σχετικά με αγωγές που ζητούσαν την ακύρωση του 38ου Τακτικού Συνεδρίου του CHP που πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Νοεμβρίου 2023.

Το τμήμα, σύμφωνα με την Daily Sabah, έκανε δεκτές τις εφέσεις που κατατέθηκαν και ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου λέγοτας ότι «δεν υπήρχε λόγος έκδοσης απόφασης» επειδή η υπόθεση είχε καταστεί άνευ αντικειμένου.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ των εναγόντων και έκρινε ότι το 38ο Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο του CHP ήταν νομικά άκυρο λόγω «απόλυτης ακυρότητας».

Ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, από την πλευρά του προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω socila media, μετά τη δικαστική εξέλιξη, καλώντας τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα. «Δεν σας υπόσχομαι ότι θα πάμε στην εξουσία περνώντας μέσα από έναν κήπο με τριαντάφυλλα. Σας υπόσχομαι ότι θα αντέξουμε τον πόνο, αλλά δεν θα παραδοθούμε. Σας υπόσχομαι τιμή, αξιοπρέπεια, θάρρος και αγώνα», έγραψε, ενώ το κόμμα CHP σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «δεν αναγνωρίζουμε, δεν αποδεχόμαστε την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του Παλατιού. Καλούμε όλα τα μέλη μας στα κεντρικά μας γραφεία και σε όλες τις επαρχίες και νομαρχιακές οργανώσεις. Δεν υπάρχει υποχώρηση, συνεχίζουμε τον αγώνα» ανέφερε.

Στελέχη του CHP αντέδρασαν έντονα στην απόφαση, κάνοντας λόγο για πολιτική παρέμβαση και προσπάθεια επιρροής στη λειτουργία του κόμματος. Η αντιπρόεδρος, Γκιούλ Τσιφτσί δήλωσε ότι «υπό την ηγεσία του προέδρου μας Οζγκιούρ Οζέλ, όλα τα αιρετά όργανα του κόμματός μας εκτελούν τα καθήκοντά τους. Δεν θα υποταχθούμε στο παλάτι, στη δικαστική εξουσία ή στο σκοτεινό καθεστώς που έχουν εγκαθιδρύσει». Παράλληλα, ο πρόεδρος του Κόμματος Νίκης Ουμίτ Οζντάγ σχολίασε πως «Η απόφαση ακύρωσης του συνεδρίου αποτελεί πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας».

Έκκληση για ενότητα από τον Κιλιτζάρογλου

Ο τέως πρόεδρος του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία του κόμματος, υπογράμμμισε την ανάγκη ενότητας στο κόμμα και αποφυγής εσωτερικών συγκρούσεων.

«Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι πεδίο προσωπικών φιλοδοξιών. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα είναι ο χάρτης της κυριαρχίας του έθνους μας», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως «η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το 38ο τακτικό συνέδριό μας δεν πρέπει να αποτελέσει αιτία διχασμού, αλλά ευκαιρία να ενωθούμε κάτω από το αιωνόβιο δέντρο μας. Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί. Οι προσωπικές φιλοδοξίες δεν είναι πάνω από το μέλλον της Τουρκίας. Θα απομακρύνουμε το κόμμα από τις αντιπαραθέσεις και θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς την εξουσία». Στη συνέχεια έκανε έκκληση «να επικρατήσει η ψυχραιμία και η κοινή λογική».

Γκιουρλέκ :«Απόλυτα δημοκρατική απόφαση»

Για απόλυτα δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ. Υποστήριξε πως τα ίδια τα στελέχη του κόμματος κατήγγειλαν την ηγεσία τους και απορρίπτοντας αιτιάσεις περί παρέμβασης.

«Η διαδικασία ξεκίνησε με τις καταγγελίες των εκπροσώπων του CHP. Λήφθηκε μια δημοκρατική απόφαση. Ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα πρόκειται, είναι απαράδεκτο να παραβιάζεται η βούληση των εκπροσώπων και των μελών λόγω συμφερόντων, πιέσεων ή χειραγώγησης» ανέφερε.