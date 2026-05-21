Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών.

Ύστερα από 24 χρόνια, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πέρασε ελεύθερος από την πύλη των φυλακών Κορυδαλλού, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά, αίτηση αποφυλάκισής του. Το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του Αλ. Γιωτόπουλου άναψε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά παρά την αντίθετη μάλιστα εισαγγελική πρόταση. Αρνητικά άλλωστε είχε απαντήσει με βούλευμά του και το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά στην αίτηση του Αλ. Γιωτόπουλου να αποφυλακιστεί την οποία υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2025. Ωστόσο, ακολούθησε έφεση από τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17Ν στο βούλευμα με αποτέλεσμα να πετύχει την υφ΄όρον αποφυλάκισή του.

Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν για να παραμείνει ελεύθερος είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο ΑΤ της περιοχής του και μη απομάκρυνση από τον τόπο της κατοικίας του στο Βύρωνα.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη, ενώ πρωτοδίκως του είχαν επιβληθεί 21 φορές ισόβια και 25ετής κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε όλες τις εγκληματικές ενέργειες της οργάνωσης μέχρι και τον Ιούλιο του 2002. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2022 ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της οργάνωσης ελάμβανε τακτικές άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο «Λάμπρος» της 17Ν, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που τον αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τρομοκρατική οργάνωση.

Μετά την αποφυλάκιση του Αλ. Γιωτόπουλου στις φυλακές παραμένουν πλέον μόνο για την υπόθεση της 17 Ν ο Δημήτρης Κουφοντίνας μαζί με τον Σάββα και τον Χριστόδουλο Ξηρό.