Κινήσεις για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα έχουν ξεκινήσει οι δικηγόροι του.

Στις Φυλακές Τρικάλων κρατείται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες. Την ίδια στιγμή οι δικηγόροι του έχουν ξεκινήσει διαδικασίες προκειμένου να αποφυλακιστεί ο πελάτης τους το συντομότερο δυνατόν.

Κατά πληροφορίες, ο επιχειρηματίας απέδωσε ευθύνες στους μηχανικούς που είχαν εγκρίνει τις σχετικές άδειες, ενώ υποστήριξε ότι ενημερώθηκε με σημαντική καθυστέρηση για το ζήτημα της έντονης οσμής. Ο ανακριτής, που χειρίζεται τη δικογραφία, αναμένει την έγγραφη απολογία του και στη συνέχεια θα αποφασίσει αν θα καλέσει επιπλέον μάρτυρες ή αν θα ζητήσει από την εισαγγελέα Τρικάλων την άσκηση νέων ποινικών διώξεων.

Η μαραθώνια διαδικασία δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές, οι οποίες έκριναν αναγκαία την προφυλάκισή του. Έτσι, οδηγήθηκε στις Φυλακές Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας του προβλήθηκε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε πως δεν είχε γνώση ύπαρξης κινδύνου, επισημαίνοντας μάλιστα ότι στον χώρο βρίσκονταν και τα παιδιά του.

«Είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο», φέρεται να ανέφερε, αρνούμενος ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει την έκρηξη. Όπως υποστήριξε, όλες οι ενέργειές του στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης είχαν ως βασικό γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και τη νόμιμη λειτουργία της.

Ο ανακριτής, ωστόσο, φέρεται να επέμεινε στο πότε και αν είχε ενημερωθεί για αναφορές περί έντονης οσμής. Ο ιδιοκτήτης απάντησε πως δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση για οσμή αερίου ή άλλη σχετική ενόχληση, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αντιμετωπίστηκε με παρέμβαση υδραυλικού και ότι δεν υπήρξε καμία ειδική όχληση προς το πρόσωπό του.

Αντίθετα, σύμφωνα με μαρτυρία εργαζομένου που εκτελούσε καθήκοντα υδραυλικού, δύο μήνες πριν από το δυστύχημα είχε εντοπιστεί οσμή αερίου, γεγονός που είχαν επισημάνει και άλλοι εργαζόμενοι. Όπως κατέθεσε, ενημέρωσε προσωπικά τον ιδιοκτήτη και τον διευθυντή παραγωγής. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις που δεν κατέγραψαν πρόβλημα, ενώ –κατά την ίδια μαρτυρία– έλαβε εντολή από προϊστάμενό του να αποδίδει τις σχετικές αναφορές εργαζομένων σε οσμές από τους βόθρους.