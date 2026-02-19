Ο Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε το 2007, με την ιδιότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, αποκλειστικά στην έκδοση της οικοδομικής άδειας της μονάδας, εκπονώντας τις προβλεπόμενες μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καυσίμου αερίου, θέρμανσης, καθώς και ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έκανε ειδική αναφορά στο νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Υποστήριξε ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση έχει «με το μηχανολογικό μέρος της λειτουργείας των μηχανημάτων της και το ηλεκτρολογικό και ότι απαιτείται με την αγορά εγκατάσταση, λειτουργία, επίβλεψη αυτών των ειδικών ζητημάτων που άπτονται ειδικών επιστημόνων».

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι:

«Με αφορμή αναφορές που διακινούνται ότι έγιναν στο πλαίσιο απολογίας κατηγορούμενου για την υπόθεση της έκρηξης στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», σημειώνονται τα εξής:

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε το 2007, με την ιδιότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, αποκλειστικά στην έκδοση της οικοδομικής άδειας της μονάδας, εκπονώντας τις προβλεπόμενες μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καυσίμου αερίου, θέρμανσης, καθώς και ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Οι μελέτες αυτές εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι μελέτες πυροπροστασίας εγκρίθηκαν ρητά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα του 2007.

Το 2011 με την ολοκλήρωση των εργασιών και την εκκίνηση των διαδικασιών για την έκδοση άδειας λειτουργίας ακολούθησε αυτοψία της Πυροσβεστικής, η οποία διαπίστωσε ότι όλα ήταν σύμφωνα με τις μελέτες και τη νομοθεσία, εκδίδοντας ακολούθως το σχετικό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Η συμμετοχή του περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το αρχικό στάδιο. Δεν είχε απολύτως καμία σχέση ή εμπλοκή με την κατασκευή του έργου, την οποία δεν ανέλαβε ούτε εκτέλεσε σε κανένα επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι στη συνέχεια έκανε αυτοψία και το τμήμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι:

Την ευθύνη των κατασκευών και εγκαταστάσεων υγραερίου φέρει ο αρμόδιος εγκαταστάτης υγραερίου και οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο μηχανικός που εκπονεί μελέτες στο πλαίσιο έκδοσης άδειας δεν έχει αρμοδιότητα να γνωρίζει ή να ελέγχει τυχόν μεταγενέστερες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση ή τροποποίηση σωληνώσεων χωρίς άδεια και χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επισημαίνεται ότι επί της συγκεκριμένης άδειας λειτουργίας που εκδόθηκε το 2011 έχουν γίνει πολλές μηχανολογικές και οικοδομικές αναθεωρήσεις.

Παραμένει κρίσιμο να διερευνηθεί ποιος πραγματικά προχώρησε σε εγκαταστάσεις, συνδέσεις ή αλλαγές στο δίκτυο υγραερίου και υπό ποιες συνθήκες αυτές λειτούργησαν. Όπως επίσης και ποιος έχει τη συντήρηση.

Η συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά εντάσσεται προφανώς στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής που υιοθετείται και δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Πρόκειται για ισχυρισμό προδήλως ανυπόστατο, που επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες σε πρόσωπα χωρίς αρμοδιότητα και χωρίς σχέση με τα πραγματικά γεγονότα».