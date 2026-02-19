Ευθύνες σε συνεργάτες του απέδωσε χτες κατά την ανάκρισή του ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» Κώστα Τζιωρτζιώτη.

Στις φυλακές Τρικάλων μεταφέρεται σήμερα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά από πολύωρη απολογία για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Κατά την παρουσία του ενώπιον του ανακριτή, απέδωσε ευθύνες σε όσους συνέταξαν τα τοπογραφικά και τις τεχνικές μελέτες, στους εργολάβους που εκτέλεσαν τα έργα, καθώς και στους ειδικούς που διενήργησαν αυτοψίες χωρίς να εντοπίσουν τη διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις.

Η διαδικασία της απολογίας του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» διήρκεσε σχεδόν πέντε ώρες, ξεκινώντας την Τετάρτη (19/2) στις 13:00 και ολοκληρώθηκε στις 17:50.

Υποστήριξε ότι αγνοούσε την ύπαρξη κινδύνου, σημειώνοντας πως στον συγκεκριμένο χώρο έπαιζαν ακόμη και τα παιδιά του. Παράλληλα, μετέφερε την ευθύνη σε όσους υπέγραψαν τις μελέτες της εταιρείας, δηλώνοντας ότι δεν είχε γνώση των τεχνικών ζητημάτων που αφορούσαν τη λειτουργία του εργοστασίου.

Φέρεται να ανέφερε ότι ως επικεφαλής μιας επιχείρησης με ιδιαίτερα υψηλό κύκλο εργασιών δεν ήταν δυνατόν να έχει πλήρη εικόνα για εξειδικευμένα τεχνικά θέματα. Για τον λόγο αυτό συνεργαζόταν με μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους, οι οποίοι είχαν την ευθύνη των σχετικών εργασιών. Επιπλέον, δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και στους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Λίγο μετά τις 20:30, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του, καθώς οι απαντήσεις του δεν έπεισαν την ανακριτική αρχή.

Χθες οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων και σήμερα Πέμπτη (19/2) αναμένεται να μεταχθεί στις φυλακές.

Παρά τη διάρκεια της απολογίας, η εισαγγελική λειτουργός φέρεται να διατύπωσε επανειλημμένα ερωτήματα, χωρίς ωστόσο να λάβει διαφορετικές απαντήσεις. Ο ιδιοκτήτης παρέμεινε στη γραμμή υπεράσπισης που είχε συμφωνηθεί με τους δύο δικηγόρους του, οι οποίοι βρίσκονταν στο πλευρό του καθ’ όλη τη διαδικασία: ότι δηλαδή δεν είχε γνώση, καθώς οι αρμόδιοι συνεργάτες του ήταν υπεύθυνοι για τα τεχνικά ζητήματα, στα οποία ο ίδιος δεν διέθετε εξειδικευμένες γνώσεις.

Φίλος του, μιλώντας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είχε δηλώσει πως ο επιχειρηματίας δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή στους συνεργάτες του για τις μελέτες και τις εργασίες.

Προχειρότητα και αντικρουόμενες εκθέσεις μηχανικών

Για σοβαρές ελλείψεις στην υπογειοποίηση σωληνώσεων και σε κρίσιμα συστήματα ασφαλείας κάνουν λόγο οι εμπειρογνώμονες.

Η προχειρότητα φαίνεται από το γεγονός πως στις τεχνικές εκθέσεις άλλος μελετητής τις κατέγραψε ως λειτουργικές και άλλος τις χαρακτήρισε ανενεργές.

«Είχα αποτυπώσει δύο υπέργειες δεξαμενές στο πίσω μέρος της επιχείρησης, οι οποίες ήταν λειτουργικές. Γνωρίζω ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές τροφοδοτούσαν τους φούρνους του κτηρίου στο οποίο έγινε το συμβάν με καύσιμο, χωρίς να γνωρίζω το είδος του», κατέθεσε πολιτικός μηχανικός.

«Υπήρχαν στον χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές», ανέφερε από την πλευρά του ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Ωστόσο, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε δηλώσει προφορικά στα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Εμπρησμού ότι οι υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 9.000 και 5.000 λίτρων περιείχαν προπάνιο.

Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι το όνομα του μηχανολόγου που είχε εκπονήσει την αρχική μελέτη εγκατάστασης του εργοστασίου το 1998 εμφανίζεται και σε μεταγενέστερες μελέτες, χωρίς – όπως υποστηρίζει – να το γνωρίζει.

Στα έγγραφα του 2006 για την εγκατάσταση υγραερίου, που αφορούν υπέργειες δεξαμενές και δίκτυο υγραερίου, εμφανίζεται ως επιβλέπων έργου. Ο ίδιος, ωστόσο, δηλώνει ότι «δεν έχω καμία σχέση με την εν λόγω μελέτη, την οποία έχει συντάξει ο κύριος…., η οποία είναι του 2006 και δεν γνωρίζω πώς έχει αναγραφεί το όνομά μου ως επιβλέπων, αφού είναι κάτι που δεν ισχύει, αλλά ούτε και είχα ενημερωθεί ποτέ σχετικά».

Τα μέτρα πυροπροστασίας στο κτήριο που καταστράφηκε από την έκρηξη αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ούτε σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων, ενώ λειτουργούσε μόνο απλός ανιχνευτής και σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς.

Οι πραγματογνώμονες που διενήργησαν αυτοψία μετά την έκρηξη διαπίστωσαν ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας, σε σημείο όπου το δίκτυο σωληνώσεων εξέρχεται από το υπέδαφος και εμφανίζεται εξωτερικά του κτηρίου 2, δεν ήταν συνδεδεμένο. Έτσι, δεν διακοπτόταν η παροχή αερίου όταν οι εσωτερικοί ανιχνευτές εντόπιζαν διαρροή.

Συνεχείς οι καταγγελίες

«Ανοίγουν στόματα» για τα όσα συνέβαιναν στο εργοστάσιο Βιολάντα λίγο πριν την έκρηξη που σκότωσε 5 εργάτριες. Εργαζόμενοι καταθέτουν ότι η μυρωδιά ήταν έντονη πολλές ημέρες πριν την έκρηξη.

«Όσο περνούσαν οι μέρες η οσμή ήταν πιο έντονη. Έφτασα στο σημείο την τελευταία εβδομάδα να μπαίνω στον χώρο της τουαλέτας βάζοντας την μπλούζα μου μπροστά στη μύτη μου ώστε να μην το εισπνέω. Επειδή είχα φοβηθεί πολύ μήπως γίνει κάποια έκρηξη ενημέρωσα τον προϊστάμενο. Μου είπε να μην φοβάμαι», είπε μια εργαζόμενη.

«Η μυρωδιά υγραερίου άρχισε να μου γίνεται αντιληπτή στις αρχές του 2025. Τότε μας έλεγαν ότι είναι μυρωδιά υγραερίου κατά τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών. Στις αρχές του 2026 άρχισε να μυρίζει έντονα υγραέριο από τις τουαλέτες. Την τελευταία εβδομάδα ήταν τόσο έντονη που ήταν αδύνατο να πάμε. Δεν πηγαίναμε καθόλου», ανέφερε εργαζόμενη του εργοστασίου.