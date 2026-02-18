Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα δραματικά λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην έκρηξη του εργοστασίου «Βιολάντα», με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 5 εργάτριες.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η απολογία του ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα στο οποίο θα αποδίδονται ευθύνες σε όσους υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και σε εκείνους που πραγματοποίησαν αυτοψίες και εργασίες χωρίς να εντοπίσουν τη διαρροή.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι του επιχειρηματία αναμένεται να επικαλεστούν μηχανολογικές μελέτες και τοπογραφικά διαγράμματα από το 2007 — έτος έναρξης λειτουργίας του εργοστασίου — έως και τις 21 Ιανουαρίου 2026, δηλαδή πέντε ημέρες πριν από την έκρηξη. Παράλληλα φέρονται έτοιμοι να αντικρούσουν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης είτε δεν είχε γνώση είτε είχε δώσει πλήρη εξουσιοδότηση σε συνεργάτες του.

Την ίδια στιγμή, στη δημοσιότητα δόθηκαν τρία επιπλέον αποκαλυπτικά βίντεο-ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τη στιγμή της έκρηξης, καθώς και η μαρτυρία του φύλακα που περιπολούσε μόλις πέντε μέτρα από τις δεξαμενές.

Εντοπίστηκε αδήλωτη έκταση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκε αδήλωση έκταση 1.500 τμ στο υπόγειο ακι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πιστοποιητικό στους φακέλους αλλά και πιστοποιητικό πυρασφάλειας αλλά και επικαιροποιημένου πιστοποιητικού καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων προπανίου.

Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Τα βίντεο παρουσιάζουν με ανατριχιαστική σαφήνεια τη στιγμή κατά την οποία φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα εκτινάσσονται στον αέρα, δημιουργώντας μια «κόλαση» πυρός. Η ένταση της έκρηξης ήταν τόσο ισχυρή ώστε σε ορισμένα καρέ η εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας «ασπρίζει» ή «παγώνει», στοιχείο που αποτυπώνει το τεράστιο ενεργειακό φορτίο της εκτόνωσης.

Οι αναλύσεις των αρχών στα συγκεκριμένα βίντεο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, γεγονός καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών. Η ακριβής ώρα καταγραφής από τις κάμερες επιβεβαιώθηκε από την Πυροσβεστική, η οποία συνεχίζει να διερευνά τα αίτια της τραγωδίας, ενώ οι τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Μαρτυρία φύλακα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η μαρτυρία του φύλακα, ο οποίος σώθηκε από θαύμα. Όπως διακρίνεται στα βίντεο, πραγματοποιούσε περιπολία με φακό σε πολύ μικρή απόσταση από τις δεξαμενές υγραερίου τη στιγμή της έκρηξης. Ο ίδιος ανέφερε στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ότι το ωστικό κύμα τον πέταξε περίπου ένα μέτρο μακριά, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άκουσε φωνές για βοήθεια από τον χώρο παραγωγής και συσκευασίας, όπου είχε ήδη ξεσπάσει πυρκαγιά.

«Με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από το σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υγραερίου, τις οποίες τις είχα στο δεξί μου χέρι και συνέχισα σε απόσταση πέντε μέτρων, όταν και άκουσα δύο εκρήξεις. Ένα ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου περίπου και σηκώνοντας αντιλήφθηκα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου βρισκόταν η παραγωγή – συσκευασία και άκουγα φωνές, οι οποίες προέρχονταν από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά» ανέφερε.

Οι «κώδωνες κινδύνου» που αγνοήθηκαν

Την ίδια ώρα, στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την έκρηξη περιλαμβάνονται καταθέσεις «φωτιά».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που χτυπούσε επανειλημμένα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Παραμένει υπό εξέταση αν πράγματι επρόκειτο για λανθασμένη ένδειξη.

Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν ενημερώσει τη διοίκηση για την έντονη δυσοσμία, λαμβάνοντας οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο προέλευσης από τους υπονόμους.

«Η μυρωδιά από τη διαρροή στις σωληνώσεις ήταν τόσο έντονη που έτσουζαν τα μάτια μας, καλύπταμε τη μύτη με τα ρούχα μας» ανέφεραν χαρακτηριστικά εργαζόμενοι.

Μαρτυρία εργαζομένης επισημαίνει ότι η δυσοσμία παρέμενε έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οποιοδήποτε προληπτικό μέτρο.

«Μου ανέθεσαν να εγκαταστήσω νέα γραμμή προπανίου χωρίς να είμαι ειδικός»

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, εργαζόμενος που εκτελούσε καθήκοντα υδραυλικού στο εργοστάσιο υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη για την έντονη οσμή. Εκείνοι κάλεσαν τον ειδικό που χειρίζεται τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για έλεγχο.

Ο υδραυλικός ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει ένα μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στο χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ακόμη ότι πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη η εγκατάσταση νέας γραμμής προπανίου.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η ηλεκτρολογική υποδομή της μονάδας. Σύμφωνα με κατάθεση ηλεκτρολόγου της εταιρείας, ο σπινθήρας που ενδέχεται να προκάλεσε την έκρηξη πιθανόν προήλθε από την ενεργοποίηση απλού ρελέ, το οποίο δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την παρουσία εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από την Εισαγγελία εντοπίζουν σοβαρές ελλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας της βιομηχανίας μπισκότων.

Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα που υπέγραψαν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Υπό εξέταση βρίσκονται και τα άλλα δύο εργοστάσια της επιχείρησης στην περιοχή, με το ένα να έχει ήδη αναστείλει τη λειτουργία του για λόγους ασφαλείας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα στους Ταξιάρχες Φαρκαδόνας Τρικάλων, η οποία παραμένει κλειστή, ενώ ο ιδιοκτήτης καλείται να καταθέσει πλήρη φάκελο με πιστοποιημένες άδειες δεξαμενών και έγγραφα πυρασφάλειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων εγγράφων, η επιχείρηση θα παραμείνει σφραγισμένη και ενδέχεται να ανοίξει νέος κύκλος δικογραφίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.